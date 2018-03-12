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12 Mart 2018 Pazartesi
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    • Düzceli vekilden Abant açıklaması

    Samandere ve Abant arasındaki Sinekli Yaylası üzerinden Abant’a geçişi sağlayacak olan Düzce-Abant Yolu yolu hakkında konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu projelerin hemen kazma vurulacak projeler olmadığını belirtti.

    12 Mart 2018 Pazartesi 09:07
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    Düzceli vekilden Abant açıklaması
    HABER:Gönül Olutürk

    Düzce’den Abant’a bir yolun bağlanmasına sıcak bakmayan Bolulular, uzun bir süre yol güzergahında bulunan kayan bir bölümü onarmaya yanaşmamıştı. Bolu kesiminde kalan bu 500 metrelik yolun yapımını tamamlanmasının ardından iş artık Düzce’deki yöneticilerin 14 kilometrelik yolun yapımının hızlandırılması noktasında yapacağı girişimlere kaldı. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, bu projenin takipte olduğunu ancak hemen kazma vurulacak bir proje olmadığını söyledi. Vekil Keşir, “Biz Düzce’nin hem yol hem de şehir içindeki tüm planlamaları noktasında sayın Bakanımız başkanlığında çalışıyoruz. Çıkardığımız cetveli düzenli periyodik olarak takip ediyoruz. Düzce iyi bir takım çalışmasıyla tüm kademelerde ihtiyaç duyan projelerimizi takip ediyoruz. Tabii bu tür büyük projeler bugün konuştuk hadi yarında kazmayı vuralım diyeceğimiz işler değil. Çünkü bunların Ankara’da yürüyen ayakları var. Hem Abant yolu ver hem Yedi Göller yolumuz var orası da bizim için çok kıymetli. Hepsini çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Samandere, Abant, Arasındaki, Sinekli, Yaylası

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