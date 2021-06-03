Düzce/Merkez'de 192 m2 bina ihale ile on yıllığına kiraya verilecektir



Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce İli, Merkez İlçesi, Gümüşpınar Köyünde 5.081,50 m2. Devlet Ormanı üzerinde bulunan 192 m2. kapalı alana sahip binanın 10 (On) yıl süre ile kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre açık ihale " KAPALI TEKLİF USULÜ" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

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