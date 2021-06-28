Düzeltme ilanı ILN01398787 ihale

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Zonguldak İli Devrek İlçesi Aksu-Gümeli Yolu Alt Temel Yapılması İşi ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre ihale tarihi değiştirilmek kaydıyla düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

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