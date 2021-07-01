Düzeltme ilanı ILN01401693 ihale

DÜZELTME İLANI BOLU KÖROĞLU DAĞI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ (KTKGB) 1 ETAP 1/25000 ÖLÇEKLİ ARAZİ KULLANIMINA ESAS JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT RAPORU, DESTİNASYON GELİŞTİRME PLANI, 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HİZMET ALIMI İŞİ

Düzeltme ilanı ILN01401693 ihale

BOLU İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göreBolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) 1 Etap 1/25000 Ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu, Destinasyon Geliştirme Planı, 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı hizmet alımı işi , ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir.

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