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06 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Düzenlemede özel sözleşme yok, yaş sınırı yok

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, kamuda yaklaşık 900 bin taşeron çalışanı doğrudan ilgilendiren kadro düzenlemesinin ayrıntılarını açıklayarak, "Kamuda taşeron çalışan tüm kardeşlerimiz sürekli kadroya geçiyor. Yaklaşık 900 bin çalışanımızı doğrudan ilgilendiren düzenleme de özel sözleşme yok, yaş sınırı yok" dedi.

    06 Aralık 2017 Çarşamba 08:50
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    Düzenlemede özel sözleşme yok, yaş sınırı yok

    Haber: BMA

    Milletvekili Ercoşkun, kamuda yaklaşık 900 bin taşeron çalışanı doğrudan ilgilendiren kadro düzenlemesine ilişkin şunları söyledi:"Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti grup toplantısında yaklaşık 900 bin çalışanımızı ilgilendiren bir müjdeyi açıkladı. AK Parti Hükümetleri olarak, daha en başından itibaren, tüm çalışanlarımızın hem ücretlerini, hem de çalışma şartlarını iyileştirmenin mücadelesi içinde olduk. Taşeron işçi olarak adlandırılan, Alt İşveren İşçileri meselesi, 80’li yıllardan beri Türkiye’nin gündeminde. Bu işçilerimizin şartlarını, süreç içerisinde iyileştiren de yine biz olduk. 2015 yılında yürürlüğe giren yasa ile, taşeron işçilerin kıdem tazminatının idare tarafından ödenmesini biz getirdik. Yıllık izin kullanmalarını, ücretlerinin tam ve zamanında ödenmesini, toplu iş sözleşmelerinden faydalanmalarını biz temin ettik. Bu adımlarımızı daha da öteye taşıyarak yapılacak yasal düzenleme ile Merkezi yönetimde, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimizi, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. Yani, kamuda, taşeron olarak çalışan yaklaşık 450 bin işçi kardeşimiz sürekli kadroya geçiyor."

    Düzenlemede özel sözleşme yok, yaş sınırı yok

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarımı şöyle sürdürdü: "Kamuoyundaki beklentinin çok üzerinde, bu kardeşlerimizi özel sözleşmeli değil, geçici değil, bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık değil, sürekli işçi kadrosuna geçiriyoruz. Bu geçiş esnasında yaş sınırı olmayacak, eğitim şartı aranmayacak, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra kadrolu işçi olacaklar. Bu dönemde doğum-hastalık izninde olanlar, ya da askerde olanlar da bu kapsamın içinde olacaklar.”

    400 bin çalışan yararlanacak

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında ayrıca, belediyeler ile il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler hakkında şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci açıkladığı müjde Belediye ve İl özel idarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için oldu. Bu kardeşlerimiz, il özel idarelerinin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler. Bu düzenlemeden de yaklaşık 400 bin kardeşimiz faydalanacak. Belediye ve özel idarelerde çalışan işçi kardeşlerimize hayırlı olsun.”

    Bir düzenleme de mevsimlik işçiler için

    Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının sonunda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üçüncü müjde mevsimlik çalışan geçici işçiler hakkında oldu. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz. Son olarak 4/c kapsamında çalışan kardeşlerimizi, 4/b kadrosuna alıyoruz. Böylece, 4/c kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz. AK Parti hükümetleri olarak 2002’den bu yana, ne yaptıysak, en çok da çalışanlarımız için yaptık, engelli kardeşlerimiz için, hanım kardeşlerimiz için, gençlerimiz, emeklilerimiz, yaşlılarımız için yaptık. Kimsesizlerin kimsesi olmak için durmadan, duraklamadan mücadele verdik. Türkiye büyüdükçe şartları iyileştirdik. Allah’ın izniyle durmayacağız. Türkiye’yi büyütmeye, büyüyen Türkiye’nin imkanlarını adaletle dağıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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