E- Devletten hizmet üstüne hizmet

E-Devlet Kapısı üzerinden 5 yeni hizmet daha kullanıma açıldı.www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu.

E- Devletten hizmet üstüne hizmet


Haber: Kasım ŞAHİN

Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar 5 yeni hizmetle birlikte oturdukları yerden, aldıkları e-devlet şifresiyle, internet üzerinden işlemlerini rahatlıkla yapacak ve kurumlarda saatlerce ayakta beklemekten kurtulmuş olacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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