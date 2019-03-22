E- Devletten hizmet üstüne hizmet



Haber: Kasım ŞAHİN

Buna göre, Türkiye Bankalar Birliğince "risk merkezi raporu" başvurusu, Emniyet Genel Müdürlüğünce "adıma tescilli araç" (tüzel kişiler için), Milli Eğitim Bakanlığınca kalfalık, ustalık, usta öğrencilik ve iş yeri açma belgesi sorgulamaları ile elektrik ve doğal gaz işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar 5 yeni hizmetle birlikte oturdukları yerden, aldıkları e-devlet şifresiyle, internet üzerinden işlemlerini rahatlıkla yapacak ve kurumlarda saatlerce ayakta beklemekten kurtulmuş olacak.