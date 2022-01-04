e-Devlet’ten, kazaya karışan araçlar için yeni özellik

Haber: C. Kutay Aykan

Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefi kapsamında hayata geçirdiği en önemli projelerden e-Devlet Kapısı’na bir hizmet daha eklendi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bugünden itibaren maddi hasarlı bir trafik kazasına ait, polis tarafından düzenlenen kaza tespit tutanağına artık e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sunulan “Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama” hizmeti, Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Bireysel olarak karıştığınız kazalar hakkında sorgulama yapmak için Gerçek Kişi; ticari araçların karıştığı kazaları öğrenmek için Tüzel Kişi ile sorgulamanız gerekiyor.

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Devlet hizmetlerini bir çatı altında toplayan e-Devlet, milyonların hayatını koruyacak ve kolaylaştıracak bir özellik getirdi. Elektronik imzalı kaza tespit tutanağı e-Devlet Kapısı’nda. Yeni hizmet sayesinde, sahibi olduğunuz veya kaza esnasında sürücüsü olduğunuz araçlar için maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda yetkili olduğunuz ticari işletme veya şirketler adına kayıtlı araçların karıştığı maddi hasarlı trafik kazalarına ait tespit tutanaklarını da görebilirsiniz. Sistem, tutanakları elektronik imza ile onaylıyor.