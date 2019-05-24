E-Kent’ten kart açıklaması





HABER:Gönül Olutürk

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bolu’da “İndirimli ve Serbest Bolu Kart” hizmetleri, Bolu Belediyesi tarafından yayınlanmış olan Seyahat Kartları Yönetmeliği esas alınarak sunulmaktadır. Akıllı şehir çözümleri üreten E-Kent firması olarak bizler de Bolu’daki faaliyetlerimizi bu esaslara riayet ederek sürdürüyoruz.

Seyahat Kartları Yönetmeliği esaslarına göre; Öğrencilik Belgesi getiren tüm öğrencilere İndirimli Bolu Kart tahsis edilmektedir. Öğrenci mezun olduğu zaman, öğrencilik dönemlerinde edindiği ulaşım kartını kullanmaya devam edebilmekle birlikte, öğrenci olmaması sebebiyle binişlerinden tam biniş ücreti tahsil edilmektedir. Kişi öğrenci belgesini yeniden ibraz ederek kartını vizelediği takdirde, öğrenci indiriminden tekrar faydalanabilmektedir” ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamayı yapan E-Kent firmasının gişe memurlarının indirimli öğrenci kartı taleplerine ise neden kartın kısa aşure sonra iptal edileceği kart ücretinin zayi olacağı bilgisini verdiği ise anlaşılamadı.

1891 öğrenciye indirimli kart

Öğrenciler toplu taşımaya rağbet

Söz konusu haber gerçeği yansıtmamakla birlikte Bolu ilinde yılbaşından bu yana 1.891 İndirimli (Öğrenci) Bolu Kart satışı yapılmıştır.