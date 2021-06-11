E NABIZ UYGULAMASINI KONTROL EDİN !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bir savaşta elinizde bomba ve tüfek var ama siz hala düşmanı yumruklarınızla etkisiz hale getirmeye çalışıyorsanız büyük ihtimalle savaşın sonunda kaybeden taraf olursunuz değil mi? şimdi bu soruda nereden çıktı nerede savaş var diyecek siniz? Farkında değil misiniz? Yaklaşık bir buçuk yıldır insanlarla korona virüs arasında büyük bir savaş var ve bu savaşta bilim insanlarının aşıyı bulmasıyla insanlar öne geçmiş durumda. Aşı olanlar yaygınlaştıkça virüs etkisiz hale gelecek.

Bu konulara niye girdin sen doktor musun? Diyenler olabilir. Evet, ben doktor ya da bilim insanı değilim ancak 2 hafta önce özel gereksinimli bireylere aşı yaptırma hakkı tanınınca sosyal medya gruplarında engelli aileleri tarafından en çok yazılan şey “biz ailedeki engelli bireye aşı yaptırmayacağız” oldu bu paylaşımları görünce bu konuyu araştırma gerekliliği hissettim ve başladım araştırmaya.

Sağlık çalışanlarına ve bilim insanlarına “ bakın insanlar böyle diyor özel gereksinimi olan bireylerde bu aşıların olumsuz bir etkisini gördünüz ya da duydunuz mu? “ sorusunu yönelttim. Sorduğum kişilerde “ aşıların olumsuz bir yanının görmedik ve duymadık. Hatta özel gereksinimli bireyler bu aşıları olmalı çünkü özel gereksinimli bireylerin çoğunun ek rahatsızlıkları var. Mesela sen de diyorsun ateşli rahatsızlıklar beni olumsuz etkiliyor diye.”

İşte bu virüs var olan ek hastalıkları tetikleyebilir. Bu yüzden özel gereksinimli bireylerin kendilerini iyi tanıyan bir hekime danışarak aşı olmaları taraftarıyız dediler. Şimdi böyle diyorsun ancak sen aşı oldun mu? Diyenler olabilir. Evet, ben aşı seçimini aile hekimimize danışarak yaptım ve şöyle söyleyeyim Engellenen bireylere aşı hakkının çıktığı ilk gün Bolu İzzet Baysal Devlet hastanesine giderek aşımı oldum. Orada benimle ilgilenen sağlık çalışanlarına ve Doktorlarımıza çok teşekkür ederim.

Bu arada yetkililere yeri gelmişken bir önerim olacak “şöyle bir şey yaşadım benim rahatsızlığım ağır engelli grubuna giriyor. Yani hastaneye gidip gelmem oldukça zor. Buna rağmen randevu alırken sistemde evde aşı olmak istiyorum seçeneği kapalıydı. Bu zorluğa rağmen her zaman olduğu gibi inatla hastaneye gittim aşımı yaptırdım. Ancak benim gibi hatta benden daha ağır engelli olan arkadaşlarımız var. Böyle arkadaşlarımız için evlerde aşı seçeneği işaretlense eminim daha çok kişi aşıdan yararlanır. Yetkililerin evde aşı kriterlerini tekrar gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum.

Tabi birde aşı olmak istemeyen arkadaşlarımız var onlarla da konuştum “ niye istemiyorsunuz? Diye sordum. “ biz aşılara güvenmiyoruz o yüzden son a’na kadar bekleyeceğiz cevabını aldım.” ve doktorların dediğini anlattım. Ben oldum dedim. İhmal etmeyin güvenilmeyecek, korkacak bir şey olmadığını söyledim. Bu salgını bitirmek için bir anlamda sağlımız ve özgürlüğümüz için bu aşıları herkesin olması gerektiğini söyledim. Tekrar düşüneceklerini söylediler.

Bakın arkadaşlar başta da dediğim gibi 1 buçuk yıldır virüse karşı savaş halindeyiz bence bu savaşta kapanmayla, yasaklarla düzelecek gibi değil zaten herkesin virüsten ve yasaklardan psikolojisi bozulmuş durumda hepimiz paranoyak olma yolunda hızla ilerliyoruz en basit örnek önceden hapşırana çok yaşa denilirdi. Şimdi korona denilip yanından kaçılıyor

Bu savaşı kazanmak istiyorsak bilime ve bilim insanlarına güvenmeli ve yumrukla tekmeyle savaşı kazanamayacağımızı elinizdeki en etkili silahı yani aşıyı kullanmamız gerektiğini artık anlamalıyız. bu O yüzden başta özel gereksinimli arkadaşlarımız olmak üzere herkese aşı yaptırmalarını öneriyorum. Tabi burada gazeteci arkadaşlara ve basın camiasına da çok büyük iş düşüyor çünkü hala aşılama grubunda olduğunu bilmeyen insanlar var. Biz bu olayı ne kadar çok yazıp çizersek o kadar çok insana ulaşmış oluruz. Ne olur artık sağlığınız için evde kalmayın. E Nabız uygulamasını kontrol edin eğer aşı hakkınız varsa kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için aşıyı yaptırın.

Yazan Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…