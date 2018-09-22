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22 Eylül 2018 Cumartesi
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    • e-postadan gelen tehditlere sakın kanmayın

    Teknolojinin gelişmesiyle emek vermeden para kazanmak için çabalayan kişiler, parayı kolay kazanmak için her geçen gün yeni yöntemler buldu. Polis, e-posta yoluyla gelen tehditlere kesinlikle vatandaşların inanması konusunda uyardı.

    22 Eylül 2018 Cumartesi 00:37
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    e-postadan gelen tehditlere sakın kanmayın

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Hackerlar, yeni yöntemde, kişilere e-posta göndererek, ellerinde kişisel bilgilerinin yanı sıra uygunsuz fotoğraf ve görüntülerinin olduğu yalanını söyleyip, verdikleri hesap numarasına istedikleri para yatırılmadığı taktirde aile bireylerine gönderip, internet sitelerinde yaymakla tehdit ediyor. Hackerların, inandırıcı olabilmek için mail attıkları kişilerin fotoğraflarına fotomontaj bile yaptıkları saptandı. Polis, araştırmasında tehdit eden kişilerin Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Çin'de bulunduklarını ortaya çıkardı. Bolu Emniyeti yetkileri, böyle bir duruma düşen vatandaşların derhal, SİBER Şubesine bildirimde ve şikayette bulunmasını istedi

    GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Bilişim alanında yaşanan gelişmelerle dünyanın herhangi bir noktasındaki biri, binlerce kilometre uzaklıktaki başka kişi üzerinden internet ortamında istediği gibi işlem yapabilmeye başladı. Bilişim, insan hayatını kolaylaştırırken, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin elinde de tehdide dönüştü. Güvenlik güçleri ise bu yöndeki araştırma ve çalışmalarını yoğunlaştırdı.

    AYNI KİŞİDEN DEFALARCA PARA ALIYORLAR

    Hackerlar, yeni yöntemde, kişilere e-posta göndererek, ellerinde kişisel bilgilerinin yanı sıra uygunsuz fotoğraf ve görüntülerinin olduğu yalanını söyleyip, verdikleri hesap numarasına istedikleri para yatırılmadığı taktirde aile bireylerine gönderip, internet sitelerinde yaymakla tehdit ediyor. Hackerların, inandırıcı olabilmek için mail attıkları kişilerin fotoğraflarına fotomontaj bile yaptıkları saptandı. Tehdit ettiği kişilerden para alan hackerların, aynı yöntemle aynı kişiden defalarca para aldığı da öğrenildi.

    'ŞİFRELEME' YÖNTEMİ

     

    Polisin internet üzerinden tespit ettiği diğer haksız kazanç yöntemi ise büyük şirketler için kurulan sistem oldu. Hackerların, özellikle şirketlerin mali kayıtlarının tutulduğu sistemlere virüslü e-postalar gönderdiği, bu yöntemle sisteme giren kişilerin, mevcut şifreyi değiştirdiği saptandı. Şirketlerin mali kayıtlarının tutulduğu sistemi hackerlardan geri alabilmek için de binlerce liralık ödemeler yaptığı öğrenildi. Bu iki yöntem üzerindeki çalışmalarını sürdüren İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü uzmanları, hackerların kullandığı IP kayıtlarının Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Çin'de olduğunu saptadı. Elde edilen bu bilgilerin, adli soruşturmalarda ilgili ülkenin adli birimlerine gönderildiği açıklandı.

    'ZORLU ŞİFRE KULLANIN' UYARISI

     

    Emniyet yetkilileri, özellikle şirketlerde, işleyişin hızlı olabilmesi için sistemlerde kolay olarak değerlendirilen güvenlik önlemleri alındığını söyledi. Yetkililer, hackerların kurbanı olmamak için şirketlerin karmaşık şifreleme tekniklerini kullanmalarını tavsiye etti. Bireysel olarak uygunsuz fotoğraf ve görüntü tehditleriyle para sızdırılması yönteminde ise bu tür girişimde bulunanlarla kesinlikle iletişim kurulmaması gerektiği vurgulandı. Yetkililer bunun yapılması durumunda şebekenin para sızdırma tekniklerini kullanmayı sürdürdüğünü kaydetti.

    Anahtar Kelimeler: Teknolojinin, Gelişmesiyle, Emek, Vermeden, Para

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