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Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği çatısı altındaki önemli sağlık kuruluşlarından İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde e-reçete artık SMS ile hastaların cep telefonlarına gönderiliyor. Bu yeni uygulama hakkında açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Doktorlarımızın daha önce not kâğıtlarına yazarak hastalara verdikleri e-reçete, bundan böyle, muayene sonrası SMS yoluyla hastalarımızın cep telefonlarına iletilecek. Uygulama ile daha önce not kâğıtlarına yazılan reçetelerin okunamaması ve olası kayıp durumlarının da önüne geçilecek” dedi.

Demirkol, e-reçeteyi cep telefonlarına taşıyan uygulamanın İzzet Baysal Devlet Hastanesi bünyesindeki, Köroğlu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ile Merkez ünitelerinin tamamında hata geçtiğini söyledi.