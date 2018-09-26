Haber: Gönül Olutürk

Açıklamaya göre, bu sağlık hizmet sunucularında e-reçete altyapı çalışmaları 01.10.2018 tarihine kadar tamamlanmış olacak.

SAHTE REÇETELER ENGELLENDİ

2013 yılından bu yana kullanılan elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, sahte reçete suistimali engellendi ve kâğıt israfının önüne geçildi. Ayrıca, reçete kaybetme sorunu ortadan kalktığı için kayıt ve takip işlemleri kolaylaştı. Reçetelerin e-imza ile elektronik ortamda yazılması doktorların ve eczacıların iş yükünü azalttı.

E-REÇETE EN ÇOK BOLU'DA, EN AZ MARDİN'DE KULLANILIYOR

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Haziran 2018 dönemine ilişkin verilere göre, iller bazında yüzde 97,5 oranı ile Bolu en çok e-reçete yazılan il sıralamasında ilk sırada. Mardin ise yüzde 66,17'lik oranıyla en az e-reçete kullanılan il.