Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde gitgide yaygınlaşan uygulama ile ilgili olarak İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hülya Ensari, "Hastanelerde e-reçete uygulamasına geçildiğinden beri reçete şifreleri bir kağıda yazılarak hastaların eline veriliyordu. Bu da bazen şifrelerin okunamamasına, belle yazılan şifrelerin yanlış okunmasına bağlı hatalara, büyük küçük harf karışıklığına ve bazen de şifrelerin kaybedilmesine neden oluyordu. Hastalar bu konuda mağduriyet yaşıyorlardı. Hastaların yaşadığı sıkıntılar bizi bu konuda çözüm üretmeye teşvik etti" diyerek böyle bir uygulamanın gerekliliğine dikkat çekti.

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen SMS E-REÇETE uygulaması sayesinde e-reçete numarasının anında kişinin cep telefonuna kısa mesaj aracılığıyla iletildiğini belirten Ensari ayrıca, " Bu uygulama sayesinde kağıt israfı ve zaman kaybı önlenmesinin yanı sıra, bir sonraki randevunun Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile alınacağı da hatırlatılarak hasta memnuniyeti de artırılmış olacaktır. 27.07.2017 tarihinde başladığımız uygulamadan sağlıklı faydalanabilmek için kuruma başvuranların cep telefonu numaralarını güncellemelerini rica ediyoruz. Böylece hastanemize başvuran tüm başvuranlarımız bu uygulamamızdan ücretsiz ve hatasız faydalanabileceklerdir" dedi. ​