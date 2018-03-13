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13 Mart 2018 Salı
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    • E-Reçete’de birinci olduk

    Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ocak 2018 dönemin illere göre E- Reçete oranlarını açıkladı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü yüzde 97 ile birinci oldu.

    13 Mart 2018 Salı 10:59
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    E-Reçete’de birinci olduk

    Haber: Aysun Beykoz

    Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, illere göre e-reçete kullanım oranlarını açıkladı. Yayımlanan verilere göre, e-reçete oranı kamu hastanelerinde ortalama yüzde 87 seviyesine ulaştı. Sağlık Bakanlığı bu oranı yüzde 95’in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bilindiği üzere; SGK tarafından sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suiistimallerin önüne geçilebilmesi hedefleriyle hayata geçirilen e-reçete sistemi 1 Temmuz 2012 tarihinde fiilen uygulanmaya başlanmış ve 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle de zorunlu hale getirilmişti.

    BİRİNCİLİK BOLU’NUN

    Elektronik imzalı e-reçete yazılan en yüksek oranlı iller, yüzde 97 ile Bolu ve Tokat. Bu illeri yüzde 94 ile Adana, yüzde 93 ile Kayseri ve Kocaeli takip ediyor. En düşük oranlı il ise Kırklareli ve Erzurum oldu. Kırklareli ve Erzurum’da yazılan reçetelerin yüzde 57’si elektronik imzalı e-reçetelerden oluşuyor. Diğer illere göre en düşük e-reçete yazılan iller; %58’er oranıyla Malatya, %63 Sivas ve % 65 ile Mardin.

    Anahtar Kelimeler: Sağlık, Bakanlığı, Kamu, Hastaneleri, Genel

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