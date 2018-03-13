Haber: Aysun Beykoz

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, illere göre e-reçete kullanım oranlarını açıkladı. Yayımlanan verilere göre, e-reçete oranı kamu hastanelerinde ortalama yüzde 87 seviyesine ulaştı. Sağlık Bakanlığı bu oranı yüzde 95’in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bilindiği üzere; SGK tarafından sahte reçete, gereksiz tetkik ve muayene gibi suiistimallerin önüne geçilebilmesi hedefleriyle hayata geçirilen e-reçete sistemi 1 Temmuz 2012 tarihinde fiilen uygulanmaya başlanmış ve 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle de zorunlu hale getirilmişti.

BİRİNCİLİK BOLU’NUN

Elektronik imzalı e-reçete yazılan en yüksek oranlı iller, yüzde 97 ile Bolu ve Tokat. Bu illeri yüzde 94 ile Adana, yüzde 93 ile Kayseri ve Kocaeli takip ediyor. En düşük oranlı il ise Kırklareli ve Erzurum oldu. Kırklareli ve Erzurum’da yazılan reçetelerin yüzde 57’si elektronik imzalı e-reçetelerden oluşuyor. Diğer illere göre en düşük e-reçete yazılan iller; %58’er oranıyla Malatya, %63 Sivas ve % 65 ile Mardin.