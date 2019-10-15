E-Twinning Projeleri ödüllerini aldı

Haber: Birol Ertunç

Törene Bolu İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe, şube müdürü Muvafık Kılıç, Ulusal ve Avrupa Kalite etiketi almaya hak kazanmış öğretmenler ve okul müdürleri katıldı. Yürüttükleri başarılı projeler ile ilimize 5 Ulusal, 2 Avrupa Kalite etiketi kazandıran öğretmenler ve e-Twinning okulu olan 2 okul ödüllerini ve belgelerini Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve şube Müdürü Muvafık Kılıç’ın elinden aldılar.

E-Twinning Kalite Etiketini kazanan okulları ise şu şekilde oluştu: “Bolu Yukarısoku Ortaokulu - Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi; Dörtdivan Çavuşlar İlkokulu - Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi; Mengen Atatürk Ortaokulu - Ulusal Kalite Etiketi; Bolu Koç Ortaokulu - Ulusal Kalite Etiketi”