E-Twinning Sergisi beğeni topladı

Haber: Esra Öztürk

E-Twinning kapsamında Bolu’da gerçekleştirilen projelerden 50’ye yakını Öğretmenevinde proje yürütücüsü öğretmenler tarafından sergilendi. Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Türkiye E-Twinning Koordinatörleri Dr. Hülya Bal ve Ezgi Ulutan katıldı. Sergi açılışını Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Bakanlık yetkilileri Dr. Hülya Bal, Ezgi Ulutan ve Bolu E-Twinning Koordinatörü Melike Karabacak gerçekleştirdi. Sergide incelemelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Tepe projeler hakkında bilgi aldı.

E-TWİNNİNG HAKKINDA

E-Twinning 2005 yılında Avrupa’da ki okullar için oluşturulmuş bir topluluk. Öğretmenlerin iletişim kurmaları, iş bilirliği yapmaları ve projeler geliştirmeleri gibi daha pek çok farklı alanda E-Twinning kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Ülkemiz E-Twinning portalına 2009 yılında katıldı. Bu güne kadar 45 binden fazla okuldan, 173 bin öğretmen portala kaydolmuş ve toplamda 31 binden fazla projeye katılmışlardır. 2019 Yılı itibari ile Bolu’da 215 okuldan, 510 öğretmen portala kaydolmuş ve 114 proje yürütülmüştür. Bu projelerden 7 tanesi kalite etiketiyle ödüllendirilmiştir.