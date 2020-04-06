“EBA, Aboovv!  Olmasın”

Haber: Volkan Yılmaz

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram uzaktan eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunarak velileri uyardı. Bayram açıklamasında “Bilindiği üzere ülkemizde Covid-19’la mücadele kapsamında okullarımız tatil edildikten sonra 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim başlamıştır. Öncelikle bu konuda emeği geçen bütün Milli Eğitim çalışanlarını kutluyoruz. Çocuklarımızın bu süre zarfında derslerinden uzak kalmamaları, okullarından soğumamaları adına önemli bir adım. Ancak uzaktan eğitimin anlamından çıkartılıp farklı yerlere taşınması çocuklarımız adına tehlike oluşturmaktadır. Saatlerce televizyon, tablet ya da bilgisayar başına oturtulan çocuklar, MEB ve aileleri eliyle teknoloji bağımlısı haline getirilmektedir. Önümüzdeki günlerde bu durum birçok olumsuzluğu beraberinde getirebilir. Teknoloji bağımlılığının yaratabileceği sonuçlara ilişkin birçok bilimsel çalışmanın varlığından söz edilebilir. Elbette hastalıkla mücadele sona erecek ve normal yaşantımıza hepimiz geri döneceğiz. Bu dönüşün çocuklarımız için sağlıklı olabilmesi için veliler olarak bizlere önemli görevler düşmektedir” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK CİDDİ STRESLE KARŞI KARŞIYADIR”

Sokağa çıkma yasağı getirilen öğrencilerin ciddi stresle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bayram “Değerli velilerimiz; çocuklarımızın kalbine dokunalım, onlarla oyunlar oynayalım, onlara masallar anlatalım, onlardan masallar dinleyelim. Onlarla birlikte kitap okuma saati düzenleyelim. Kaybolan çocukluk oyunlarımızı öğretelim çocuklarımıza. Onların yeteneklerini, hobilerini keşfetmeye çalışalım, onlara sorumluluk verelim; bir saksıya tohum ektirip bakımını çocuğumuza yaptıralım mesela. Hastalıkla mücadele sürecinin belki de en önemli getirisi çocuklarımızla anne babalarının birbirini gerçekten tanıması olacaktır. Evet, biliyoruz ki zorlu bir süreç ancak çocuklarımızın bu süreçten sağlıklı çıkabilmesi hem ailelerimiz hem de ülkemiz için en büyük kazanç olacaktır” şeklinde konuştu.

“HER ŞEY İSTATİSTİK DEĞİLDİR”

Koronavirüs ile mücadele de Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine de önemli görevler düşmekte olduğunu söyleyen Bayram “Doğal olarak herkes üzerine düşen görevi yapacak Millî Eğitim Bakanlığının talimatlarını öğretmenlerimize iletecektir. Ancak sırf istatistiki verileri yükseltmek amacıyla öğretmenlerimiz mesaj yağmuruna tutulmamalıdır. Okullarımızın sosyo-ekonomik düzeylerinin eşit olmadığı unutulmamalıdır. Evinde internet olmayan azımsanmayacak kadar ailemiz var bizim. Bu bakımdan Bakanlığın TV’den uzaktan eğitim programlarının takibi özendirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLER DİJİTAL PLATFORMDA YARIŞ ATINA DÖNÜŞTÜRÜLMEK İSTENİYOR”

Birebir göz göze yüz yüzeyken verilemeyen şeylerin bunca travmatik ortamda uzaktan, online araçlarla verilmesinin çok mümkün olmadığını belirten Bayram “MEB süreci yönetirken nitelikten daha çok nicel verileri dikkate alarak EBA kullanım süresi vb. istatistik verileriyle okul müdürlerini baskılamaktadır. Bunun bir yansıması olarak okul müdürleri de Öğretenlere liste atıp siz EBA’ yı şu kadar kullanmışsınız. Siz şöyle yapmıyorsunuz onlar yapıyor gibi kıyaslamalarla öğretmenleri stres içerisine sokmaktadır. MEB’in bu yaklaşımının gerçeklikten uzak olduğu söylenebilir. Velileri arayıp evde internet var mı, tableti ve bilgisayarı olan kimler diye sormak yerine onlardan dersi izliyor musunuz diye resim istemek, onları paylaşmak, insanları sık boğaz etmek, senin öğrencilerin EBA'yı kullanmamış, sen hiç EBA’dan ödev vermemişsin, bak o “ZOOM” programını kullanıyor, sen niye kullanmıyorsun gibi yaklaşımlar öğretmenlerin de motivasyonunu düşürmektedir. MEB’in bu yaptığının reklamdan ileri gitmeyeceğini dile getirmeliyiz. Birebir göz göze yüz yüzeyken verilemeyen şeylerin bunca travmatik ortamda uzaktan, online araçlarla verilmesi çok da mümkün gözükmemektedir. Keşke, çocuklar mutlu mu? Çocuklar evde hangi ortamda? Bunları sorgulayabilsek. Aile ile geçirilecek vakit, aile ile oynanacak oyun asla akademik bilginin yerini tutamaz. Çocukları gerçekten biraz rahat mı bıraksak? Her yerde canlı yayınlar her yerde “ZOOM” dersleri. Çocukları teknoloji bağımlısı yapmak kimseye fayda sağlamaz. Uzaktan eğitim çocuklarımız için vardır; İdarecilerimizi, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi yarıştırmak için değil!” dedi.