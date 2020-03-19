EBA TV yayına başlıyor

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi sonrası eğitim kaldığı yerden sanal ortamlarda devam edecek. 23 Mart Pazartesi günü başlayacak uzaktan eğitimle alakalı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgiler verdi. Konuyla ilgili açıklamasında İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyoda, yüzlerce insanın hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Bakan Ziya Selçuk şunları söyledi: "Çeşitli dersler çekiliyor. Sadece dersler değil birtakım sanatsal, sportif çalışmalar, müzikle ilgili muhtevalar ve diğer dersler. İlkokul için hangi saatte, hangi dersler ne şekilde olacak bunu da açıklayayım. Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır.”

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Uzaktan eğitim sisteminin nasıl işleyeceği ve EBA'ya (Eğitim Bilişim Ağı) nasıl giriş yapılacağı konusuna da açıklık getiren Bakan Selçuk, "Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili olarak EBA'ya ya da televizyon kanalına adım adım nasıl girecek, nereden bulacak, bütün bunların çok kısa videoları var. Bunları hazırladık. Bunları yeni ilan ettiğimiz için yani 'Programla birlikte verelim hepsini paket olarak' böyle bir niyetimiz olduğu için, bunu yapıyoruz. Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. TRT var, alt yapısı bizi çok rahatlattı” diye konuştu.

ÖZEL OKULLARDAKİLER İÇİN AKADEMİK DESTEK YAZILIMI

Uzaktan eğitim verilecek kanalın adının "EBA TV" olduğunu ve logosunun bulunduğunu bildiren Ziya Selçuk açıklamasında ayrıca, sistemi özel okullardaki öğrencilerin de kullanıp kullanamayacağına dair şu ifadelere yer verdi: “Televizyonda yayımlanan derslerin herkese açık. Özel okullarda okuyan öğrenciler de bizim çocuklarımız, öğrencilerimiz. Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımı açıyoruz. Konular sarmal olduğu için televizyondaki içeriklerde sınava hazırlıkla ilgili konulardan da bahsedeceğiz ama normalde okulda ne işleniyorsa o konulardan da bahsedeceğiz."