banner133

banner128

banner101

26 Nisan 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • “Ebeler haftasını kutluyoruz”

    Bolu SES Şubesi Eş Başkanı Bircan Öztop, Ebeler Haftası hakkında bir açıklamada bulundu. Öztop, hala 1928 anayasası ile çalıştıklarını belirterek yeni bir yasa istediklerini belirtti.

    26 Nisan 2017 Çarşamba 14:49
    Bu haber 27 kez okundu
    “Ebeler haftasını kutluyoruz”

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Bolu SES Şubesi Eş Başkanı Bircan Öztop, 21 – 26 Nisan Ebeler haftası ile alakalı bir basın açıklamasında bulundu. Öztop, “Ülkemizde her yıl 21-26 Nisan arası Ebeler Haftası olarak kutlanmaktadır. İnsanlığın M.Ö 5000’li yıllarda bile duvarlara kazıdığı ebelik mesleği maalesef günümüzde hak ettiği değeri ve karşılığı bulamamaktadır. Oysa ebelik mesleği koruyucu sağlık hizmetlerinin temeli olan Ana-Çocuk Sağlığının vazgeçilmezidir. Ülkemizde ilk eğitimi 1842 yılında örgün olarak almaya başlayan ebelerimiz yurdun dört bir yanında yıkık dökük binalarda, araçsız gereçsiz bin bir emek ve özveriyle, birçok yerde can güvenliğinden bile yoksun olarak, tüm zorlukları aşarak sağlıklı bir toplum için savaşımını sürdürmektedirler. Günümüzün iktidarları “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında sağlık hizmetine en kolay ulaşılabilinen Sağlık Evlerini, Sağlık Ocaklarını ve Ana – Çocuk sağlığı ve Aile Planlaması merkezlerini kapatarak adeta bir toplumun geleceğinin Sağlığı ile oynamaktadırlar. Türkiye komşu ülkeler arasında Iraktan sonra en fazla bebeği ölen ülkedir. Bu gün özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerini sunmakla görevli ebeler ve çalıştıkları birimler terk edilmişlikle karşı karşıyadır. Ana-Çocuk Sağlığının bu kadar bozuk olduğu bir ülkede en fazla önemsenmesi gerekirken Aile hekimliğinde adları bile aile sağlığı elamanı diye değiştirilen ebelerimize birde ‘’Vekil Ebe’’ adı altında neredeyse asgari ücretle ve gelecek güvencesiz çalıştırılarak adeta binlerce yıllık geçmişleri ile alay edilmektedir. Biz Ebeler, Hala 1928 yılında çıkarılan bir yasaya tabii olarak çalışmak yerine; Çıkarılacak bir Ebelik Yasası ile meslek olarak tarifi yapılmış, görev ve sorumluluk alanı belirlenmiş, aynı eğitim sürecinden geçen çalışanlarla eşit statüde,”yardımcı sağlık personeli” değil, “sağlık personeli”  olarak tanımlanmak istiyoruz. Mesleki eğitimin lisans düzeyine çıkarıldığı ve tüm çalışanlara da lisans tamamlama hakkının sağlandığı ve Temel ücretlerin insanca yaşanacak bir seviyeye çıkarılmasını talep ediyoruz. Tayini, terfisi, mesleki gelişimi keyfiyete bırakılmayan, görev yeri belirlenirken siyasi yakınlık, ahbap çavuşluk ve popülizm yerine bölgesel ve mesleki ölçütlerin belirleyici olduğu bir çalışma ortamı istiyoruz. 6 bin ebenin örgütlendiği Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası olarak bizler artık hamasi nutuklar yerine sorunlarımıza çözüm istiyoruz. Halkın sağlık hakkı, meslek onurumuz toplumun gereksinimlerine göre bir sağlık sisteminin kurulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, SES, Şubesi,, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Dün Bugün Yarın…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR MAÇ BİTTİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gümbürtü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GİTTİ GİTTİ GİTTİİİİİ…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Malatyalı “BİRİ”Hocayla Bolu’da da
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O ÇOCUK NİYE AĞLIYOR?
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Benliğime Döneceğim Güne
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR REFERANDUMA DOĞRU SON SAATLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım "Sivil Örümceğin Ağında"
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129