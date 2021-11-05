Ecevit’e saldırı gündeme geldi



Haber: C. Kutay Aykan

Bülent Ecevit 5 Kasım 2006 yılında hayatını kaybetti. Siyasi hayatına 1954 yılında CHP’de başlayan Bülent Ecevit, 2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bırakmıştı. Ne var ki Bülent Ecevit’in ölümünün 14. Yılında onu yad ederken, 23 Haziran 1975 yılında Bolu’nun Gerede ilçesindeki yaşadıkları da gündeme geldi.

GEREDE NELER OLMUŞTU

1975 yılında çeşitli yerlerde siyasi saldırılar düzenlendi. Milliyetçi Cephe hükümetinin kurulmasından bir süre sonra partisinin düzenlediği bir miting için 23 Haziran 1975 yılında Gerede'ye gelen Ecevit'in konvoyuna ilçe girişinde taşlı saldırıda bulunuldu ve yaralananlar oldu. Alana gelen Ecevit kürsüye çıkarak konuşmaya başladı, ancak taşlı sopalı saldırı burada da devam etti. Dönemin gazetelerinde, meydan çevresindeki binalardan ve bir caminin minaresinden kalabalığın üzerine ateş açıldığı ve silahlarını çeken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin Ecevit'i meydandan uzaklaştırarak Hükümet Konağı'na getirdikleri yönünde haberlere yer verildi. Olaylarda 2 kişi açılan ateş sonucu, 40 kişide bıçak, taş ve sopalarla yaralandı, 20 dükkân ise tahrip edildi. Ecevit’in ölümünün 14. Yılı aynı zamanda Ecevit’in Gerede ilçesinde uğradığı saldırıyı da gündeme taşımış oldu.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2021, 12:46