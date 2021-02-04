Eczacı Uslupat, koronaya yenik düştü

İlimizde etkisini devam ettiren koronavirüs salgını Mudurnu ilçesinde bir can daha aldı.

Eczacı Uslupat, koronaya yenik düştü

Haber: C. Kutay Aykan

Son günlerde vaka sayılarında artış yaşanan koronavirüs salgını, ilimizde etkisini göstermeye devam ediyor. Mudurnu ilçesinin sevilen esnaflarından Osman Uslupat’ın koronavirüse yakalanan eşi, Onur Eczanesi sahibi Nurcan Uslupat koronavirüse karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Hamdibeyler Köyü halkından Nurcan Uslupat’ın vefatı Mudurnu’yu yasa boğdu.  Uslupat’ın vefatı dolayısıyla çok sayıda eczacılar odası da taziye mesajı yayınladı. Uslupat, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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