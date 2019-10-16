Eczacılara “İlkyardım” eğitimi

Haber: Birol Ertunç

3 gün süre ile tam zamanlı olarak verilen ilkyardım eğitiminde; temel ilkyardım uygulamaları, olay yerinin ve hasta yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar, bilinç bozuklukları, yaralanmalar, zehirlenmeler, yabancı cisim kaçması, kırık çıkıklar, taşıma teknikleri, yanık donma sıcak çarpması ve havaleler gibi detaylı konular ele alınıyor. Eğitim sonunda ezcacılar, sertifikalandırılarak ilkyardım uygulamaya yetkili kılınıyor.

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol konu ile ilgili olarak; “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık ekibimizin kıymetli bir parçası olan Bolu'daki serbest eczacılarımıza ilk yardım sertifikalı eğitim kursumuzu tamamladık. Hekimden sonra ilk diyaloga girilen, pek çok konuda danışılan ve işleri gereği devamlı hastalarımız ile beraber ve diyalog halinde olan değerli eczacılarımız ani gelişen durumlarda ilk müdahale için ilkyardım eğitimlerini aldılar. Katılımları sebebiyle eczacılarımıza, emekleri için eğitimcilerimize teşekkür ederim.” dedi.

Demirkol ayrıca, ilimizde hizmet veren serbest eczacılara yönelik sertifikalı ilkyardım eğitimlerinin devam edeceğini ve tüm eczacılarımızın sertifikalandırılacağını belirtti.