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14 Mayıs 2017 Pazar
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    • Eczacıları unutmadı

    Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Bolu Şube Başkanı Ecz. Abdullah ABAT Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    14 Mayıs 2017 Pazar 06:19
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    Eczacıları unutmadı

    Abat mesajında; "İnsan sağlığını değerlerin en üstünde tutan ve ona göre hareket eden eczacılarımız her zaman bu bilinç doğrultusunda, en kaliteli hizmeti sunmanın gayreti içinde olmuşlar ve olmaya da devam etmektedirler. Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak varlığını ve işlevselliğini korumuş mesleklerden birisidir. Eczacılar, dün olduğu gibi bugün de sağlık sistemimizde ki vazgeçilmezliğini sürdürmektedir.

    14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın anılmasına bir vesile saymaktayız.

    Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşımızın sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan meslektaşlarımın 'Eczacılık Günü'nü kutluyor saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum."

     

    Anahtar Kelimeler: Müstakil, Sanayici, İş, Adamları, Derneği(MÜSİAD)

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