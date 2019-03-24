Eczane Örnekbaş Beşkavaklar’da hizmetinizde

Haber: Esra Öztürk

Örnekbaş Mefruşat’ın sahibi Ahmet Örnekbaş’ın kızı Eczacı Hilal Örnekbaş, Örnekbaş Eczanesi’ni hizmete açtı. İlimiz Beşkavaklar Mahallesi Necdet Gören Caddesi No: 18’de bulunan Örnekbaş Eczanesi’nin açılışına İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Millet İttifakı Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, CHP 24. Dönem Milletvekili Umut Oran, CHP İl Başkanı Kazım Karsu’nun yanı sıra siyasiler, STK temsilcileri, iş adamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta Tanju Özcan ve Umut Oran birer konuşma yaparak Örnekbaş Ailesine hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Oranın ardından konuşan Ahmet Örnekbaş ise açılışa katılanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından edilen dua sonrası kesilen kurdela ile Örnekbaş Eczanesi resmen hizmete açıldı. Açılışa katılan ve katılamayan çok sayıda iş adamı ve esnaf da gönderdiği çelenkler ile Eczacı Hilal Örnekbaş’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Açılış sonrası açıklamalarda bulunan Eczacı Hilal Örnekbaş, “İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra bir süre İstanbul’da çalıştım. Ama memleketime gelip burada bir eczane açmak hep hayalimdi. Bugün de bu hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Açılışımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Farklı bir eczane konsepti ile bundan sonra memleketimde, Bolu halkına hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.