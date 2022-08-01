Eda Atalay Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Haber: S. Özge Yücel

Bolu’da günlük olarak yayın yapan Bolu Takip Gazetesi’nin İmtiyaz Sahibi, Gazeteci Mehmet Ali Atalay’ın eşi Eda Erdoğan Atalay, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eda Erdoğan Atalay’ın genç yaşta vefatı sevenlerini yasa boğdu. Meslektaşımız Mehmet Ali Atalay’ın bu acı gününde sevenleri kendisini yalnız bırakmadı. Bolu’nun Merkez ilçesine bağlı Taşoluk köyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Eda Erdoğan Atalay gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taşoluk köyü mezarlığına defnedilen Atalay’ın cenazesine, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Olay Gündem Gazetesi ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Atalay ailesine sabırlar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022, 15:39