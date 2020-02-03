EDS cezaları belli oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın girişimleriyle kurulan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ler hayata geçiyor. Kurulduğu günden itibaren sadece kayıt yapan sistem 17 Şubat’tan itibaren resmen hizmete girecek ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü MOBES Merkezi tarafından hem kayıt altına alınacak hem de hız sınırı aşan sürücülerin araç plakalarının fotoğrafları çekilerek, posta kanalıyla sürücülere ulaştırılacak. Sistem ayrıcı kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri de tespit edecek.

Bolu’da, Mudurnu yolu, Karacasu yolu, D-100 Ankara istikameti, D-100 İstanbul yolu gidiş geliş olmak üzere 7 koridorda kuruldu. Ayrıca, EDS sadece hız kontrolü yapmayacak, şehrin 32 yerine yerleştirilen kameralar, hatalı parklanma yapan sürücülerin plakalarına da cezai işlem uygulayacak.

İŞTE CEZALAR

Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşmak 288 TL

Hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye 598 TL

Hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak Bin 228 TL olarak belirlendi

Ayrıca, park ihlali yapan sürücülere de 132 TL para cezası kesilecek

Bir yıl içerisinde 5 kez aynı cezayı alan sürücülerin ehliyetlerine bir yol boyunca el konulacak. Tekrarında ehliyetler iptal edilecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2020, 12:40