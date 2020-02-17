EDS resmen hizmete girdi

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre ilimizde 5 bölgede kırmızı ışık ihlali, 8 bölgede hız ihlali ve 20 bölgede park ihlali yapanlar kameralarla tespit edilerek, araç sürücülerinin plakalarına cezalar gönderilmeye başlanıyor. İşte 17 Şubat 2020 Pazartesi günü faaliyete geçecek EDS noktaları:

1. KIRMIZI IŞIK İHLAL TESPİT SİSTEMİ;

- D100-12 Devlet Karayolu Gölköy (Üniversite) Kavşağı,

- D100-12 Devlet Karayolu Gölyüzü (YSE) Kavşağı,

- D100-12 Devlet Karayolu Sanayi Kavşağı

- Akıncı Sokak-Gölcük Bulvarı Kavşağı (Karacasu ışıklar)

- Atatürk Bulvarı-Konuralp Caddesi Kavşağı,

2. ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ;

- D100-12 Devlet Karayolu Çamkent Kavşağı İle Paşaköy Kavşağı Arası (İstanbul Yönü)

- D100-12 Devlet Karayolu Paşaköy Kavşağı İle Çamkent Kavşağı Arası (Ankara Yönü)

- D100-12 Devlet Karayolu Büyüksu Köprüsü İle Tugay Kavşağı Arası (İstanbul Yönü)

- D100-12 Devlet Karayolu Tugay Kavşağı İle Büyüksu Köprüsü Arası (Ankara Yönü)

- 14-25 İl Yolu Karacasu Işıklar İle Büyükberk Yol Ayrımı (Karacasu Yönü)

- 14-25 İl Yolu Büyükberk Yol Ayrımı İle Karacasu Işıklar Arası (Bolu Yönü)

- D160-06 Devlet Karayolu Seyit Mah. Kavşağı İle Doğancı Mah. Arası (Mudurnu Yönü)

- D160-06 Devlet Karayolu Doğancı Mah. İle Seyit Mah. Kavşağı Arası (Bolu Yönü)

3. PARK İHLAL TESPİT SİSTEMİ;

- Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi- Anıtpark Kavşağı

- Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Adliye Karşısı

- Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi

- Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi

- Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi Askerlik Şubesi Yanı

- Mudurnu Kavşağı Siteler Camisine Dönüş -Ali Rıza Tekemen Caddesi

- Büyük Cami Mahallesi Okul Sokak

- Aktaş Mahallesi Doğuş Sokak

- Aktaş Mahallesi Saraçhane Sokak

- Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak

- Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak

- İzzet Baysal Caddesi Atatürk İlköğretim Okulu ile Yurt Kavşağı arası,

- Fevzi Paşa Caddesi

- İsmet Paşa Caddesi,

- Gölyüzü Mahallesi Tavilli Mehmet Paşa Caddesi ile Şehit Kani Caddesi Kavşağı arası

- Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi

- Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi

- Büyük Cami Mahallesi Parti Sokak

- Valilik Binası Önü ve Dönel Kavşak Etrafı

- Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi.

İŞTE CEZALAR

Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşmak 288 TL, Hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye 598 TL, Hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak Bin 228 TL olarak belirlendi. Ayrıca, park ihlali yapan sürücülere de 132 TL para cezası kesilecek. Bir yıl içerisinde 5 kez aynı cezayı alan sürücülerin ehliyetlerine bir yol boyunca el konulacak. Tekrarında ehliyetler iptal edilecek.