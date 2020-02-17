EDS resmen hizmete girdi

Haber: C. Kutay Aykan
Edinilen bilgiye göre ilimizde 5 bölgede kırmızı ışık ihlali, 8 bölgede hız ihlali ve 20 bölgede park ihlali yapanlar kameralarla tespit edilerek, araç sürücülerinin plakalarına cezalar gönderilmeye başlanıyor. İşte 17 Şubat 2020 Pazartesi günü faaliyete geçecek EDS noktaları:
1. KIRMIZI IŞIK İHLAL TESPİT SİSTEMİ;
- D100-12 Devlet Karayolu Gölköy (Üniversite) Kavşağı,
- D100-12 Devlet Karayolu Gölyüzü (YSE) Kavşağı,
- D100-12 Devlet Karayolu Sanayi Kavşağı
- Akıncı Sokak-Gölcük Bulvarı Kavşağı (Karacasu ışıklar)
- Atatürk Bulvarı-Konuralp Caddesi Kavşağı,
2. ORTALAMA HIZ İHLAL TESPİT SİSTEMİ;
- D100-12 Devlet Karayolu Çamkent Kavşağı İle Paşaköy Kavşağı Arası (İstanbul Yönü)
- D100-12 Devlet Karayolu Paşaköy Kavşağı İle Çamkent Kavşağı Arası (Ankara Yönü)
- D100-12 Devlet Karayolu Büyüksu Köprüsü İle Tugay Kavşağı Arası (İstanbul Yönü)
- D100-12 Devlet Karayolu Tugay Kavşağı İle Büyüksu Köprüsü Arası (Ankara Yönü)
- 14-25 İl Yolu Karacasu Işıklar İle Büyükberk Yol Ayrımı (Karacasu Yönü)
- 14-25 İl Yolu Büyükberk Yol Ayrımı İle Karacasu Işıklar Arası (Bolu Yönü)
- D160-06 Devlet Karayolu Seyit Mah. Kavşağı İle Doğancı Mah. Arası (Mudurnu Yönü)
- D160-06 Devlet Karayolu Doğancı Mah. İle Seyit Mah. Kavşağı Arası (Bolu Yönü)
3. PARK İHLAL TESPİT SİSTEMİ;
- Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi- Anıtpark Kavşağı
- Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Adliye Karşısı
- Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi
- Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
- Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi Askerlik Şubesi Yanı
- Mudurnu Kavşağı Siteler Camisine Dönüş -Ali Rıza Tekemen Caddesi
- Büyük Cami Mahallesi Okul Sokak
- Aktaş Mahallesi Doğuş Sokak
- Aktaş Mahallesi Saraçhane Sokak
- Aktaş Mahallesi Süreyya Sokak
- Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak
- İzzet Baysal Caddesi Atatürk İlköğretim Okulu ile Yurt Kavşağı arası,
- Fevzi Paşa Caddesi
- İsmet Paşa Caddesi,
- Gölyüzü Mahallesi Tavilli Mehmet Paşa Caddesi ile Şehit Kani Caddesi Kavşağı arası
- Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi
- Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi
- Büyük Cami Mahallesi Parti Sokak
- Valilik Binası Önü ve Dönel Kavşak Etrafı
- Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi.
İŞTE CEZALAR
Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşmak 288 TL, Hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye 598 TL, Hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak Bin 228 TL olarak belirlendi. Ayrıca, park ihlali yapan sürücülere de 132 TL para cezası kesilecek. Bir yıl içerisinde 5 kez aynı cezayı alan sürücülerin ehliyetlerine bir yol boyunca el konulacak. Tekrarında ehliyetler iptal edilecek.