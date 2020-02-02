EDS’ler ceza kesmeye başlayacak

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ile geçtiğimiz yıllarda imzalanan protokol sonrası Bolu’da çeşitli bölgelere Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmuştu. Sürücülerin yaptıkları hataları anbean kaydeden sistemin ise tamamıyla aktif hale gelmesi için artık gün sayılıyor. Bolu Belediyesi ile Karayolları Müdürlüğü arasında imzalanan protokol Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde onaylanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün onaylamasının ardından ise Bolu Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında yeni bir protokol imzalanacak. Protokolün imzalanması ile beraber EDS’lerin tespit ettiği, kurallara uymayan sürücülere ceza kesimi başlayacak. Kesilen cezalardan Bolu Belediyesi’nin payının yüzdesinin ise ne kadar olacağının da açıklanması bekleniyor.