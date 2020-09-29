Efe, “Allah hepsinden razı olsun”

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de meydana gelen orman yangınına müdahale eden ekipleri unutmadı. Başkan Hamza Efe, yangını söndürmek için canla başla çalışan ekipleri makamında ağırlayarak teşekkürlerini sundu.

“ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN”

Efe yaptığı açıklamada, “İlçemizde yaşadığımız üzücü Orman yangını nedeniyle çevre illerden gelip özverili bir şekilde yangını söndürmeye çalışan ekipleri belediyemizde misafir ettik. Bu vesile ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz başta Dörtdivan ekibimiz olmak üzere komşu ilçelerimizin orman ve itfaiye ekiplerine, çevre illerden ivedi bir şekilde olay mahaline intikal eden Ankara, Zonguldak, Bartın, Kütahya, Çankırı, Karabük, Düzce, Adapazarı orman ekiplerine teşekkürü ilçemiz adına bir borç bilirim. Allah hepsinden razı olsun” dedi

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 17:29