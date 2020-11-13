Efe, fidanların can suyunu verdi

Haber: BMA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen “Geleceğe Nefes Ol” projesi kapsamında fidan dikim etkinliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım’da gerçekleştirildi. 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik Dörtdivan ilçesinde de Kaymakam Hakan Öznay ve Belediye Başkanı Hamza Efe ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Göbüler köyünde düzenlenen etkinlikte Başkan Efe, onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Fidanların can suyunu da veren Başkan Efe, etkinliğe katılan öğrencilerle de yakından ilgilendi. Efe, fidan dikimi yapan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi.