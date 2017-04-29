Kaymakam Efecan ŞAHİN Cuma, Sarpuncuk ve Dağyolu köylerini ziyaret etti. Köy muhtarları, azalar ve köy halkı tarafından karşılanan Kaymakam köylerde yürütülmekte olan iş ve işlemlerin denetimini yaptı, vatandaşlarımızla sohbet etti. Şahin vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

Dağyolu köyünde bulunan Kıbrıs Gazimiz Selahattin ÇELİKATEŞ'i de ziyaret eden Şahin Gazilerle bir süre sohbet etti.

Köy ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat DEMİR, İlçe Yazı İşleri Müdürü Durmuş BAHŞİ, İlçe Özel İdare Müdürü Metin ATALAY, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdoğan GÜL, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatih BAŞARAN, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri eşlik etti.