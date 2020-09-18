Efe’den hayırseverlere teşekkür

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, Ramazan ayında Belediye Aşevine katkı sağlayan hayırseverleri unutmadı. Başkan Hamza Efe, katkılarıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren hayırseverleri tek tek dolaşarak ve ağırlayarak teşekkür plaketi verdi.

“SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Başkan Efe yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz Ramazan ayı boyunca faaliyet gösteren aşevimize desteklerini esirgemeyen kurumlarımızı ve hayırsever hemşehrilerimizi ziyaret ederek mazlum ve mağdurlar adına teşekkürlerimizi ilettik. Allah kendilerinden ve daha burada ismini zikredemediğimiz bütün hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun. Sonsuz teşekkürler” dedi.

Efe, Ramazan ayında Dörtdivan Belediyesi Aşevine destek veren hayırsever dernek ve vatandaşların listesini de paylaştı. Listede şu isimler yer aldı: “Divankav, Dörtdivan Derneği, Kadılar Mahallesi Gençlik Platformu, Antepli Saç Ticaret, Altınay Kardeşler, Şevk-Et Lokantası, Hamza Başaran, Abdullah Başaran, İsmail Kılınç, Ferhat Bağcı, Abdurrahman Sis, Ramazan Atlıkan, İsmail Buyruk, Erdal Özkul, Sinan Açıkyürek, Uğur Altundağ, Asiye Şeker, Erol Şentürk, Metin Özcan, Mustafa Çalış, Hafize-Hasan Başar, Mehmet Bağrıyanık, Celal Gürsoy, İsmail Açıkalın, Serkan Yıldırım, İsmail Şahin, İsmail Dinler, Veysel Yılmaz, Erol Buyruk, Adem Öksüzoğlu, Ertan Pınar, Erdoğan Pınar, Sezai Eyvaz, Ramazan Çankaya, Ahmet Çoşkun, Nurdan Efe Şen, Aydınöz Grup İnşaat, Burcu Yurdakul.”