Efe’den öğrencilere hijyen seti

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, yeni eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitime başlanan okullara bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Hamza Efe, belediye olarak her yıl gerçekleştirilen “kitaplar devletten, defterler bizden” kampanyasına bu yıl covid-19 salgını ara verdiklerini bildirdi. Başkan Efe, defterler yerine öğrenciler için hazırlatılan hijyen setlerini dağıttı.

“HİJYEN VE TEMİZLİK NOKTASINDA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Başkan Efe yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz haftalarda belediyemiz ekiplerince dezenfekte ettiğimiz okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte ziyarette bulunduk. Bu sene her sene uyguladığımız kitaplar devletten, defterler belediyeden çalışmamız yerine önceliğimizin pandemi olması nedeniyle öğrencilerimize hijyen setlerimizi hediye ettik. Okullarımızda pandemiye karşı her türlü önlemin alınmış olması bizleri çok mutlu etti. Bütün eğitimcilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize bu zorlu süreçte başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da okullarımızda sürdürülebilir hijyen ve temizlik noktasında her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.