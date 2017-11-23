Haber: Kasım ŞAHİN

Futbolun efsaneleri Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, genç hükümlülerle bir araya gelmeden önce Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Efsane futbolcuların bu ziyaretine Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’da katıldı.

Ziyarette espriler havada uçuştu. Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu Ali Gültiken, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ı maç yapmaya davet etmesi üzerine Başkan Han; “Futbolu çok seviyorum. Boluspor’un maçları büyük dikkatle takip ediyorum. Hatta ikinci üçüncü lig maçlarını bile takip ediyorum. Ama maalesef futbol oynamıyorum” dedi. Başsavcı Yaman’da, futbolu çok sevdiğini dile getirerek; “Oynamayı çok seviyorum ama gerçekten raporum var. Raporumu masamın çekmecesinde bulunduruyorum” dedi.

Galatasaray’ın unutulmaz futbolcusu Hasan Şaş ise ziyarete damga vuran efsane futbolcu oldu. Şaş, yaptığı esprilerle herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve müdür yardımcıları da katıldı.