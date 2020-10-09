“Efsane İndirim Günleri” başlıyor



Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Bolu’da 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veren Yamaner Kuyumculuk, “Efsane İndirim” günlerinde altın, pırlanta, elmas ve saat gruplarında, her zevke hitap eden özel tasarımları müşterilerinin beğenisine sunacak. Roberto Bravo, Cetaş, Arpaş, ReGold, Yamachi gibi birçok markalı altın grubunun yanı sıra, Seiko, Lorus, Wainer, Gant, Quantum, Bulova, Slazenger gibi dünya markası saatleri de koleksiyonunda bulunduran Yamaner Kuyumculuk, bu özel haftada %70’e varan indirimlerle fark yaratacak.

Mücevherat ürünlerini lüks olmaktan çıkartarak, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata satmayı ilke edinen Yamaner Kuyumculuk’a gelen misafirler “Efsane İndirim” günlerinde, 14 ayar baget pırlanta yüzükleri bin 299 TL’den, özel üretim 14 ayar altın baget yüzükleri ise 599 TL’den başlayan fiyatlar ile alma fırsatını yakalayacaklar.