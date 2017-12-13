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13 Aralık 2017 Çarşamba
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    • Efsane İtalyan 140 yaşında

    1877 yılında İtalya’nın Parma şehrinde küçük bir ekmek ve makarna dükkanı olarak kurulan ve Dünyaya makarnayı sevdiren Barilla 140’ncı yılını kutluyor.

    13 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
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    Efsane İtalyan 140 yaşında
    Foto galeriye git  Haber: BMA

    Her şey 1877 yılında İtalya’nın Parma şehrinde küçük bir ekmek ve makarna dükkanında başladı. Şehirdeki insanlar “İtalyanlar doymak için değil, keyif için yemek yer” sözünü doğrularcasına büyük bir iştahla, Pietro Barilla’nın bu sevimli aile dükkanını hiç boş bırakmadı. Emek ve sevgiyle filizlenen bu lezzet kıvılcımı, geçen 140 yıl içinde tüm dünyayı makarna tutkusuyla ve hayata geçirdiği iyilik hareketleriyle sarmayı başardı. Bugün hala kurucusu Pietro Barilla’nın “Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz” prensibi ile çalışan Barilla, Türkiye dahil, dünya genelinde 28 üretim tesisinde üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Ürünleriyle dünyada 100’den fazla ülkede sofralara ulaşan Barilla, her 1 saniyede 120 ürününü tüketicileriyle buluşturuyor. Dünyanın İtalyan makarna ustası Barilla, bugün hala genç, dinamik ve leziz bir marka olarak 140’ıncı yılını kutluyor. Hikayesi küçük bir dükkânda iyi makarna ve ekmekle başlayan Barilla, 140 yaşına geldiğinde hem insanların iyiliği ve sağlığı, hem de gezegenin bugünü ve geleceği için çalışan küresel bir lidere dönüştü. Her gün 100'ü aşkın ülkede milyonlarca sofraya ulaşan ve yıllık 1,8 milyon ton gıdayı tüketicileri ile buluşturan Barilla’nın Türkiye dahil, dünya çapında 28 tesisi bulunuyor. Lezzete olan tutkusu ve kaliteye bağlılığı ile gerçek bir İtalyan olan Barilla, 140 yıldır sadece sofralara değil, insanların yaşamlarına, topluma ve yaşadığımız dünyaya katkıda bulunmak için “Sizin için iyi, Gezegen için iyi” misyonuyla çalışıyor. “Sizin için iyi”, durmaksızın ürünlerini iyileştirmeyi, insanları sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemeleri için motive etmeyi, gıdaya erişimi ve toplumsal kapsayıcılığı geliştirmeyi ifade ederken; “Gezegen için iyi” ise sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmak, üretim kaynaklı karbon salımını ve su kullanımını azaltmak anlamına geliyor.

    BİLDİĞİ İŞİ YAPMAKTAN VAZGEÇMEYEN BİR AİLENİN LEZZET YOLCULUĞU

    Barilla’nın küçük bir esnaf dükkanından tüm dünyayı lezzetle buluşturan bir makarna devi olmasına uzanan lezzet hikayesi, kendini insanları mutlu etmeye adamış bir ailenin yolculuğundan oluşuyor. Kendine pusula olarak seçtiği Akdeniz beslenme modelinin öncüsü olan Barilla; insanlığın ve gezegenin sürdürülebilir iyiliği için eşitliğe, çeşitliliğe, katılıma ve paylaşıma inanıyor. Eski bir aile geleneği olarak dünyanın dört bir yanındaki tüketicileriyle iletişiminde her zaman modern ve sıcak bir tarz benimseyen Barilla, aile kavramını her zaman ön planda tutarak çalışanlarıyla kurduğu sarsılmaz birlikteliği hep sürdürüyor ve bildiği asıl işi yapmaktan asla vazgeçmiyor. Barilla her koşulda bilimin ve toplumun sesini özveriyle dinliyor, ürünlerini buna göre yeniden şekillendiriyor. Tüketicilerin sağlığını ve güvenini her şeyin önünde tutan Barilla, son 7 yılda 360 ürününü daha az yağ, tuz, şeker ve daha çok lif içeriği olacak şekilde yeniden formüle etti.

    DAHA İYİ BİR YAŞAM İÇİN BCFN

    Akdeniz insanının sıcakkanlılığını ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ürünlerine yansıtan Barilla, toplumun her kesiminin gıdaya erişimi ve çevresel etkiyi azaltmak için dünya çapında birçok proje yürütüyor. Barilla benimsediği anlayış doğrultusunda dünyanın en önemli sorunlarından biri olan gıda ve beslenme problemlerine yönelik somut çözüm önerileri ve projeler geliştirmek için 2009 yılında Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı'nı (BCFN) kurdu. BCFN; tüm dünyada, sağlıklı beslenmenin yaygınlaştırılması, açlığın ve obezitenin son bulması, gıda israfının azaltılması ve sürdürülebilir tarımın yaygınlaştırılması için faaliyet gösteriyor.

    GIDA VE BESLENMENİN GELECEĞİ İÇİN KÜRESEL ADIM: MİLANO PROTOKOLÜ

    BCFN, “Geleceği birlikte yazmanın zamanı geldi” sloganıyla gıda ve beslenmenin geleceği için küresel bir adım olan Milano Protokolü’nü 2013 yılında Milano’da düzenlenen 5’inci Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu'nda duyurdu. Küresel gıda ve beslenme anlaşmasının temeli olan Milano Protokolü, ilhamını 1997'de doğayı korumak için aydın insanlar tarafından hazırlanan Kyoto Protokolü'nden aldı. Dünyanın dört bir yanından gıda uzmanları, bilim insanları, fikir önderleri, aktivistler, kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının gıda konusuna tutkuyla bağlı olan temsilcileri, BCFN Forum'da gıdaya kaybettiği değeri yeniden kazandırmak için protokol ekseninde gelecek için buluştu. Tüm dünyada büyük ses getiren, gıdaya erişim ve ihtiyaç fazlası gıda, gıda israfı, tarım reformları ve mali spekülasyonlara karşı mücadele, beslenme eğitimi ve sağlıklı yaşam biçimleri gibi tüm dünyayı etkileyen önemli konu başlıklarına değinen protokol, toplumun ve gezegenin geleceği için sürdürülebilir bir gıda sistemi kurabilmek adına çalışan tüm kurum ve kuruluşlara ilham vererek birçok ortak çalışmanın önünü açtı.

    SAĞLIKLI BESLENİRKEN ÇEVREYİ DE GÖZETMEK MÜMKÜN: ÇİFT PİRAMİT MODELİ

    Barilla’nın eşsiz lezzetinin merkezine koyduğu Akdeniz tipi beslenme modeli, insanların ortalama yaşam sürelerini uzatıyor ve kronik hastalıklara yakalanma sıklığını düşürüyor. Beslenme alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmalar sonucunda BCFN, Akdeniz diyetini teşvik eden ve bu diyetin insanlık ve gezegen için faydalarını gösteren "Çift Piramit" modelini dünyaya sundu. Çift Piramit, Akdeniz beslenme modelinde en sık tüketilmesi önerilen besinlerin aynı zamanda çevresel etkileri en düşük gıdalar olduğunu ortaya koyarak, bireylerin sağlıklı beslenirken gezegeni de korumaya katkı sağlayabileceklerini kanıtladı ve bir dönüm noktası oldu. Barilla bu modelden ilham alarak tüm ürün portföyünü hem insanların hem çevrenin sağlığı ve iyiliğini gözeten içeriklerle geliştirip zenginleştirmektedir.

    İTALYAN GASTRONOMİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ: ACADEMİA BARİLLA

    Barilla, İtalyan gastronomisini korumak, geliştirmek ve tanıtmak amacıyla 2004 yılında Academia Barilla’yı kurdu. Academia Barilla bünyesinde, bir konferans merkezi; atölye ve eğitim için tasarlanmış mutfak üniteleri; İtalyan gastronomisi üzerine büyük bir kütüphane; çok özel geleneksel ürünlerin dünyaya tanıtıldığı ve tüketicilerle buluşturulduğu özel bir satış noktası bulunuyor. Aynı zamanda, dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçileri ağırlamak için, Akademi’nin yanında 5 yıldızlı bir otel de inşa edilmiş durumda. Akademi, üç farklı seviyede verilen sertifikasyon programlarının dışında, tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi ve İtalyan gastronomisini tanıtan kitaplar sunuyor. 140 yılı lezzet ve iyilikle dolduran Barilla, benimsediği misyon doğrultusunda hem iç hem dış organizasyonlarında tüm bu prensipleri hatırlatmak ve içselleştirmek için yıl boyunca buluşmalar gerçekleştirdi. Şirket, Akdeniz tipi beslenmenin temel taşlarından biri olan makarnanın küresel liderliği ve temsilciliğini sürdürürken, gezegeni iyileştirmek için yaptığı kapsamlı çalışmalarla önümüzdeki 140 yıl boyunca da dünyaya örnek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    DÜNDEN BUGÜNE BARİLLA

    1877 - Pietro Barilla, Parma’da Vittorio Emanuele Caddesi'nde ilk ekmek ve makarna dükkanını açtı. 1910-1947 Pietro Barilla’nın iki oğlu Gualtiero ve Riccardo, şirketin yönetimini devraldı. 1910 yılında Parma’da Viale Veneto yakındarında Barilla'nın ilk makarna fabrikası açıldı. 1950 - İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Pietro Barilla, yeni paketleme teknolojileri, reklam ve geniş ölçekli dağıtım konuları için ABD'ye gitti. Barilla ve İtalyan gıda kültürü için bir dönüm noktası oldu. 1965 - Parma Rubbiano'daki yeni fabrika açıldı. 1968 - Pedrignano'da 1,5 milyon metrekare alan üzerine dünyanın en modern makarna fabrikası kuruldu; hala dünyanın en büyük fabrikası olarak faal.

    1975 - Sağlıklı ve doğal beslenme ile geleneksel beslenme alışkanlıklarını birleştiren Mulino Bianco markası doğdu. 1993 - Pavesi markası Barilla bünyesine dahil oldu. Aynı yıl yarım yüzyılda ürün kalitesi ve teknolojik inovasyon alanındaki çabaları, insan gücüne saygısı ila tanınan Pietro Barilla vefat etti. Şirket yönetimine Guido, Luca ve Paolo Barilla geçti. "Sizin için iyi, Gezegen için iyi" misyonu benimsenerek tüm süreçlere dahil edildi. 1994 - Barilla, 1994 yılında Türkiye pazarına Doğuş Grubu’nun bünyesinde bulunan Filiz Makarna’ya ortak olarak girdi. 1999 - ABD'de Ames, İtalya'da Foggia da ikiz fabrika açılışları gerçekleştirildi. 2004 - İtalyan yerel gastronomi kültürü ve mirasının korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla Academia Barilla kuruldu. Yine aynı yıl Türkiye’de Doğuş grubunun şirketteki payını ortağına devretmesiyle Barilla Gıda doğdu. 2009 - Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), temel gıda ve beslenme konularını incelemek ve bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla kuruldu. 2017 – Barilla 140 yaşında.

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