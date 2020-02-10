Efsane Müdür Ankara’ya Gitti  

İlimiz Bolu’da 4 yıl boyunca Şekerbank Müdürü olarak görev yapan Said Çetintaş’ın Ankara’ya tayini çıktı. Çetintaş, çalışma arkadaşlarının düzenlediği veda programı ile uğurlandı.

Efsane Müdür Ankara’ya Gitti  

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizde 4 yıl görev yapan Şekerbank Müdürü Said Çetintaş, Ankara Gölbaşı’na tayin oldu. Görev yaptığı süre içinde Bolu halkı, esnafı, tüccarı, çiftçisi ve işçisiyle iyi ilişkiler kurarak herkesin gönlüne giren Şekerbank Müdürü Çetintaş, kapısını vatandaşlara açarak Şekerbank’ı Bolu’da ayağa kaldırdı. Meslek odaları, tüccarlar ve esnafa olan yakınlığıyla kredide inanılmaz başarı yakalayan Müdür Said Çetintaş, iyi bir Ankaragücü taraftarı olduğu kadar, Bolu damadı olmasından dolayısıyla da iyi bir Boluspor taraftarı oldu. Bolulu vatandaşlar Çetintaş’a verdiği hizmetlere ve gösterdiği samimiyete teşekkür ederken, yapacağı çalışmalar ile Gölbaşı’da da başarılı olacağına inandıklarını belirttiler.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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