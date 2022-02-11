Eğimli arazilere dikkat!



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre önümüzdeki hafta herhangi bir yağış beklenmiyor. Ama Meteoroloji Müdürlüğü Bolu ve çevresindeki iller için çığ riskinin bulunduğunu açıkladı. 12 Şubat ve 18 Şubat tarihleri arasında yaşanması beklenen hadise karşısında Meteoroloji dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması tahmin edildi. Bu sebepten dolayı da Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi;

“Geçtiğimiz hafta ülkemizde gerçekleşen kar yağışları özellikle dağlık kesimlerde yüksek kar örtüsü oluşmasına sebep olmuştur. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artması beklenmektedir. Bu sebeplerden dolayı, yapılan son değerlendirmelere göre; Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Çankırı illerimizin iç ve yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde, önümüzdeki bir haftalık periyottaçığ tehlikesi bulunmaktadır. Yetkililerin, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.”

ÇIĞA KARŞI 10 ÖNLEM

Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmış çığ riskine karşı 10 önlemi sizler için derledik;

1- Kayak tesisleri, kış sporları alanları, yerleşim yerleri gibi coğrafi yapı ve iklim şartları dolayısıyla çığa açık alanlarda “deflektör” olarak nitelendirilen engeller yaptırılabilir. Bazen yol kenarlarına, tünel ağızlarına, muhtemel geçiş parkurlarına da yapılması gereken bu engeller beton duvarlardan dayanıklı tel örgülere ve hatta, küçük çaplı çığ riski olan yerlerde uzun vadede ağaçlandırmaya kadar gidebilir.

2- Sezon ortalamalarının dışında çetin seyreden kış şartlarında risk oluşturan kar blokları, korniş diye nitelendirilen kar balkonları, kısaca düştü düşecek gibi görünen kütleler, tekniğine uygun olarak patlayıcılarla bazen bazuka benzeri toplarla güvenli bir şekilde indirilebilir.

3- Çığ riskinin arttığı parkurlar geçici olarak kapatılabilir, bu yöreden geçişler işaret ve engellerle durdurulabilir. Yerleşim yerleri yakınında çığ riski varsa tahliye yoluna gidilir.

4- Gene kış sporlarının yoğun olarak yapıldığı yöreler başta olmak üzere en az haftada iki kez kar profili incelemesi, muhtelif testler yapılır ve düzenli olarak kar ve çığ raporu yayınlanır, Ülkemizde pek yabancı olan bu tip raporlar Batı’da meteoroloji benzeri örgütlerce düzenli olarak yayınlanmaktadır. Çığ riski oluşturan parkurun genişliği, uzunluğu, yönü, ilave risk içeren gün saatleri ve risk dereceleri belirtilmekte, değişken ilave faktörler yani rüzgârı ısı ve yeni kar durumu da muhtemel çığ riskini arttırıcı etmen olarak vurgulanmaktadır.

5- Basılı birtakım formlar kış sporlarıyla uğraşan sporculara ulaştırılarak, gördükleri olası çığ riski içeren kar kütlelerini, büyük çığların habercisi küçük çığ düşmelerini konuyla ilgili merkeze bildirmeleri sağlanabilir.

6- Çığ altında kalan kişinin tek şansı hemen yakınındaki insanlar olduğundan kış sporlarıyla uğraşan herkese çığ altında adam aramayla ilgili eğitim verilmelidir. Çığ çubukları (katlanabilir ince alüminyum profillerden oluşmuş, uzunluğu iki metre civarında çubuklardır), kar kürekleri ve Peeps, Ultravox gibi sinyal yayıcı araçlar çığ riski taşıyan bölgelerde bulunan ekiplere dağıtılmalıdır. Arama kurtarmayla uğraşan gruplarda özel kurtarma köpeklerine ilaveten yukarıdaki standart ekipman, grubun her üyesinde bulunmalıdır.

7- Çığ altında kalındığında az olan yaşama şansı, anne karnındaki duruşa benzer bir duruşla, ellerle ağız ve burun örtülerek ve kafa kollanarak arttırılabilir. Bu tür riskli bölgelerde bulunurken sırt çantası, kayak gibi ekipmanların kemerleri, bağlantıları çözülür, her an bırakılacakmışcasına hareket edilir.

8- Özellikle tabaka çığ riski olan bölgelerde kar katmanlarının kesilmemesine gayret edilir. Çığ düşmesini tetikleyecek gürültüyü oluşturan bağırma, silah sesi vs.den kaçınılır. Kaçma şansı olmayan huni şeklindeki dar boğazlardan, 30 – 45 derece eğimli açık, uzun parkurlardan olabildiğince kaçınılır. Özetle risksiz parkurlar seçilmeye gayret edilir.

9- Önceki yazıda bahsettiğimiz gibi sıkıştırılarak ezilen kardan oluşturulmuş kayak pistleri eğer çok katmanlıysa kendi başına çığ riski içermektedir. Bu nedenle bu tür alanların üzerinde ağırlık oluşturan araçlarla dolaşılması belli eğimlerin üstünde dikkatle yapılmalıdır.

10- Çığ altından çıkarılan kişilere yapılacak olan ilkyardım birtakım özellikler içermektedir. Omurga yaralanmaları (boyun ve bel kırıkları) çok olası olup, ilk 10 dakika içerisindeki kurtarmalarda tıpkı suda boğulmada olduğu gibi (solunum yollarına kaçan karın erimesiyle) öncelikle suni teneffüs, ardından kalp durmuşsa kalp masajı yapılmalıdır. Bu temel ilkyardım bilgisi kış sporlarıyla uğraşan herkes için gereklidir.

11- Kazazedenin son görüldüğü yer çok önemlidir. Arama kurtarmaya başlarken o bölgenin işaretlenmesi gerekir. Çığ arama kurtarması süratle yapılması gereken ve çok sayıda insan gerektiren bir iştir. Kış sporları tesislerinde tüm personelin bu konuda eğitilmiş olması gerekir.

Çığ altında kalmanın nasıl bir duygu olduğunu anlamak isterseniz yalnızca yüzünüzü kara batırın, yeter! Bu nedenle çığ riski olan bölgelerden uzak durmanızı öneririz. Gereken donanıma ve eğitime sahip olmadan bu tür riskleri göze almayın.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022, 11:11