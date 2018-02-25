Haber: Aysun Beykoz

Hampton by Hilton otelde düzenlenen kahvaltıya yaklaşık 900 kişi katıldı. Şube başkanı Tahir Düş davete icabet ettiklerinden dolayı üyelere teşekkür etti. Üyelerin yanı sıra programa Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, KYK İl Müdürü Şerafettin Çilkara, boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Koçak ve Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları katıldı.

