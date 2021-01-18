Eğitim Buluşmaları Bolu’yla devam ediyor

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve başladığı günden bu yana süregelen ve Bakan Selçuk’un öğretmenler il yüz yüze görüştüğü toplantılar pandemi döneminden dolayı online olarak devam ediyor. Bakan Selçuk, bugün saat 16.00’da “Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları” kapsamında ilimizdeki öğretmenlerle zoom platformu üzerinden söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşi aynı zamanda canlı yayın olarak youtube/mebbasin üzerinden yayınlanacak. Yapılacak etkinliğe ilimizde görevli yüzlerce öğretmenin yanı sıra veliler ve öğrencilerin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bakan Selçuk’un öğretmenler ile yapacağı söyleşiyi ayrıca Bolu Gündem Facebook sayfamız https://www.facebook.com/BoluGundemGazetesi üzerinden de canlı olarak izleyebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021, 10:18