“Eğitim çalışanlarına öncelik verilsin”

Haber: C.Kutay Aykan

Eğitim-Bir-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, yüz yüze eğitim kaynaklı virüsle mücadele risklerini en aza indirmek için öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik aşı önceliği kararının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

“YİTİRİLEN CANLARIN TELAFİSİ OLMAZ”

Bir yıldır devam eden pandeminin seyrine göre alınacak tedbirler ve uygulamaların değişiklik gösterdiğini belirten Ahmet Koçak; “Bu durumdan en çok etkilenen ise eğitim camiasıdır. Bir tarafta öğrencilerin öğrenme kayıpları telafi edilmek istenirken, diğer taraftan can kaybı vermeden bu süreci yürütmek gerekiyor. Zira öğrenme kayıplarının telafisi olur, lakin yitirilen canların telafisi olmaz” dedi.

“BİLİM KURULU İVEDİLİKLE BİR ARAYA GELMELİ”

Öğretmen ve eğitim çalışanlarının, hizmet sundukları kitle gereği büyük bir kitleyle doğrudan ve dolaylı olarak temas halinde olduğunu dile getiren Koçak, “Hem eğitim çalışanlarının korunması hem de eğitim çalışanları kaynaklı bulaşım riskinin azaltılması amacıyla; öğretmenlere/eğitim çalışanlarına aşı konusunda öncelik verilmesi, virüsle mücadelede takdiri olmaktan çıkıp, zorunlu hale gelmiş. Başta yüz yüze eğitimin uygulandığı okullarda görev yapan öğretmen-eğitim çalışanları olmak üzere, eğitim çalışanlarının aşıda öncelikli olması yüz yüze eğitim kaynaklı virüsle mücadele risklerini de en aza indirecektir. Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik aşı önceliği kararını ivedilikle hayata geçirmek ve vaka artışını göz önünde bulundurarak bir süreliğine uzaktan eğitime geçmek de dahil önemli kararlar almak üzere MEB, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ivedilikle bir araya gelmeli ve harekete geçmelidir” ifadelerine yer verdi.