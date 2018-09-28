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28 Eylül 2018 Cuma
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    • Eğitim camiası toplandı

    Bolu eğitim ailesi, Solmaz- Ahmet Baysal Öğretmenevi’nde Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, başkanlığında buluştu.

    28 Eylül 2018 Cuma 10:12
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    Eğitim camiası toplandı

    Haber: Aysun Beykoz

    Toplantıya Bolu Maarif Müfettişi Şadi Yılmaz, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Kunuk, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.

    “EĞİTİM GÖSTERGELERİNDE ÇOK ÜSTLERDEYİZ”

    Yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması dilekleriyle konuşmasına başlayan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okulların açılışının sorunsuz bir şekilde yapıldığını söyledi. Cengiz, yaptığı konuşmada “Bolu bir eğitim şehri. Eğitim göstergelerinde çok üst sıralardayız. Son yatırımlarla birlikte fiziksel yapılanmayı tamamladık. Tekli öğretime geçen ilk iki ilden biriyiz. 4+4+4 eğitim sistemine geçiş ve yüzde yüz okullaşma oranıyla eğitimde çok iyi bir yerdeyiz. Üretken, çalışkan, dinamik bir yönetici kadrosuna sahibiz.” dedi.

    “ÖĞRETMENLERİMİZİN MORALİNİ YÜKSEK TUTALIM”

    Toplantının rutin bir toplantıdan ziyade milat bir toplantı olduğunu ifade Cengiz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un selamlarını katılımcılara ileterek “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber yeni bir döneme girildi. Bu dönemde ilişkiler değil yetenekler ön plana çıkacak. Hepimiz ana öznemiz çocuklar için çalışacağız. Egolarımızı bir kenara bırakıp ekip olacağız. Krizleri değil riski yöneteceğiz. Öğretmenlerimizin özgür bir ortamda ders işleyebilmelerinin sağlayacağız. Baskı ve sınırlandırmalarla öğretmenlerimizin motivasyonlarını sekteye uğratmayacak öğretmenler odasını ihmal etmeyeceğiz.” diye konuştu.

    “PROJELER İLGİ ALANIMIZDA OLACAK”

     “Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed’in ‘İki günü eşit olan bizden değildir’ sözünü düstur edineceğiz. Başarılarımızı, sevinçlerimizi tüm duygu ve düşüncelerimizi birbirimizle paylaşacak güçlü bir iletişim ağı oluşturacağız. Eğitimde yeni yaklaşım ve yöntemlerden geri kalmayacağız. Okullarımızda ve Halk Eğitim Merkezi’mizde sürdürdüğümüz Destekleme Yetiştirme Kurslarına öğrencilerimizi özendireceğiz. Bu kurslarımızda verilen ekstra derslerle binlerce öğrencimiz hedeflerine daha kolay ulaşıyorken velilerimiz, özel kurs maliyetinden kurtuluyor. TÜBİTAK, Ar-Ge, Marka, Avrupa Birliği projelerinde geçtiğimiz yılı başarıyla tamamladık. Önümüzdeki dönemlerde de projeler ilgi alanımızda olacak. Ders kitaplarımız öğrencilerimize ulaştırıldı. Öğretmen atamalarımız yapıldı. Okullarımızın ihtiyaçlarını yaz dönemi boyunca tamamladık. Yeni eğitim öğretim döneminde de akademik, sosyal, sanatsal, sportif alanlarda kazanımlar elde etmek için hep beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Eğitim, Ailesi, Solmaz-, Ahmet

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