Eğitim için güç birliği

Haber: BMA

Yeni eğitim ve öğretim yılında ara sınıfların uzaktan eğitim ile derslere katılması birçok bölgede olduğu gibi ilimiz Kıbrıscık ilçesinde de erişim imkanı sorununu ortaya çıkardı. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Belediye Başkanı Emin Tekemen, bir kampanya başlatarak vatandaşların kullanmadığı bilgisayarları ihtiyacı olan öğrenciler için vermeleri çağrısında bulundu.

“VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Tekemen yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi: “Uzaktan eğitimin başladığı bu günlerde öğrencilerimizin bilgisayar veya tablet sahibi olmaları büyük önem arz etmektedir. Ancak, malumunuz olduğu üzere ekonomik koşullarının yetersizliği yüzünden özellikle ilçemiz köylerinde bulunan birçok öğrencimiz bunlardan yoksun bulunmaktadır. Bu nedenlerle vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Uzaktan eğitimden faydalanamayan, maddi gücü olmayan aileler için kullanmadığınız dizüstü, tablet ve masaüstü bilgisayarlarınızı ilçemizden ihtiyacı olan ailelerimize ulaştırıyoruz. Paylaşa paylaşa mutlu olacağız.”

Tekemen ayrıca kampanyaya ilimiz merkezinden destek olmak isteyen vatandaşların malzemeleri Türk Telekom karşısındaki Çağdaş Bilgisayara bırakabileceğini belirtti.