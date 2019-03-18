Eğitim-İş akşam yemeğinde bir araya geldi

Haber: Gönül Olutürk

Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 171. yıldönümü dolayısıyla Eğitim-İş Sendikası Bolu Şubesi bir yemek programı düzenledi. Düzenlenen yemek programına Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-İş MYK Üyesi Bilal Şener, Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Başkanı Raşit Aydın, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bolu Şube Başkanı Murat Ataman, Cumhuriyet Kadınları Derneği Bolu Şube Başkanı Güllü Yaman, Düzce Eğitim-İş Örgütlenme Sekreteri Nihat Salgın, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bolu Şube Başkanı Niyazi Kalfa, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Programda konuşan Eğitim-İş Bolu Sekreteri Hayati Dede, “Eğitim-İş’in bütün üyeleri laik ve çağdaş demokrasi için, çağdaş bir eğitim için elini taşın altına koymuştur. Bundan sonra da koymaya devam edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

“GÖREV VE SORUMLULUĞU ÜZERİMİZE ALIYORUZ”

Dede’nin ardından konuşan Eğitim-İş Bolu Başkanı Hülya Çınar ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk hepimizin idolü. Biliyorsunuz ülke kalkınmasında en büyük görevi ‘Yeni nesil sizin eseriniz’ olacak diyerek öğretmenlere vermiştir. Biz Eğitim İş’li öğretmenler olarak bu görev ve sorumluluğu üzerimize alıyoruz ve bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ayrıca Bolu İl Temsilciliğimize bağlı eğitim iş üyelerimizin her ne olursa olsun, her zaman sendika olarak arkasında bulunduğumuzu, yapılacak ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELESİNE DEVAM ETMEKTEDİR”

Çınar’ın ardından konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, programı düzenleyen Eğitim-İş Bolu Temsilciliğine teşekkür ederek, “Bugün Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümü. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde, ülkelerin gelişmesini sağlayan tek bir şey vardır, sadece ve sadece eğitimdir. Eğitimi gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmanın da tek bir yolu vardır: bilimsel, çağdaş, laik, demokratik, eşit, adil, parasız bir eğitim hakkını ülkemizin tüm çocuklarına, tüm coğrafyasında eşit olarak sunmak. Eğitim-İş Sendikası 2005 yılında yeniden kurulduğundan bugüne bahsetmiş olduğumuz ilkeler ve amaçlar çerçevesinde yürütmüş olduğu emek mücadelesinde o gün bugün azalmadan, hiçbir şekilde geriye düşmeden sürekli büyümesini devam ettirmiş ve bugün Türkiye’nin 4. büyük sendikası olarak mücadelesine devam etmektedir” dedi.

Programda ayrıca emekli olan öğretmenler Hayati Özcan, Özdemir İnce, Erol Akçakoca ve emeklilik dilekçesini veren Nurcan Çiloğlu’na Eğitim-İş Başkanı Yıldırım tarafından hediye takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2019, 13:02