Eğitim-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz: “Kamu emekçisinin maaşı 10 bin lira olmalıdır”



Haber: Uğur Balaban

Başkan Erkan Korkmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “TÜİK’in açıkladığı Mayıs ayı oranlarına göre aylık bazda yüzde 2,98, beş aylık bazda yüzde 35,64 ve son bir yıla göre yüzde 73,5 oranında artış yaşandı.

Ancak, açıklanan enflasyon oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerinde seyretse de açıklanan veriler gerçeği yansıtmamaktadır. Birleşik Kamu-İş konfederasyonu araştırma birimini Kamu-Ar’ın yaptığı araştırmaya göre Haziran ayı enflasyon oranı aylık bazda yüzde 5,65, altı aylık bazda 74,83, yıllık bazda yüzde ise 171,36 oranı ile üç haneli rakamlardadır.

ASGARİ ÜCRETİN BİLE GERİSİNE DÜŞMÜŞTÜR

“Kamu çalışanları ve emeklilere ise enflasyon farkı harici yüzde 7,5 oranında zam yapılması bugün yaşanan enflasyona göre maaşların alım gücü geçen yılın asgari ücretin bile gerisine düşmüştür.”

AKP İKTİDARININ EMRİNE AMADE…

Bugün buradayız, yarın meydanlarda! Ekmeğimize, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. TÜİK’in yalan rakamları ile kamu emekçilerinin daha fazla sömürülmesine DUR diyoruz. Yoksulluk ve açlık sınırının altında #tuikeniyoruz ama başkaları gibi dilenmiyoruz, direniyoruz! pic.twitter.com/iaoHQKTQkx — BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU (@BirlesikKamu_is) July 3, 2022

“Yandaş konfederasyon kamu çalışanları ve emeklilerin haklarını savunmak yerine AKP iktidarının emrine amade bir şekilde imzaladıkları toplu sözleşmeye göre, Temmuz ayında ilk altı aylık enflasyondan verilen yüzde 7,5 oranı düşülerek 7 puan eklenecektir. Anlaşılacağı üzere kamu emekçileri ve emeklilere Haziran ayı enflasyonu kalem oyunları ile yüzde 0’a bile düşse ilk beş ay enflasyonu yüzde 35,64 olarak hesaplandığı için maaş zamları 0,5 puan aşağı çekilerek 35,14 olarak yansıtılacaktır.”

YURTTAŞLARI RAZI ETMEYE ÇALIŞMAKTADIR

“Geçtiğimiz yıllarda, yılda sadece iki kere gelen zam haberlerinden bile rahatsızlık duymaktaydık. Ancak AKP hükümeti, günlük olarak gelen zam haberlerindense artık aylık zamlara bile yurttaşları razı etmeye çalışmaktadır.”

YOKSULLUĞA MAHKÛM EDİLMİŞTİR

“TÜİK’in çarpıtılmış rakamlarının bile gerisinde seyrederek kamu emekçileri günden güne yoksulluğa mahkûm edilmiştir.”

10 BİN LİRAYA ÇIKARMASI GEREKMEKTEDİR

“Bundan sadece 10 yıl önce en düşük kamu emekçisi maaşının asgari ücretin 2,4 katı olduğunu göz önünde bulundurursak, yıllarını eğitime ve ülke çıkarlarına adamış kamu emekçilerinin maaşı asgari ücretle bir tutulmaya başlanmıştır. Sürekli geçmişten medet uman AKP iktidarının bu hesapla en düşük kamu emekçisi maaşını en az 10 bin liraya çıkarması gerekmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 11:20