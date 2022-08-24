Eğitim-İş’ten Bolu Valiliğine Banka Promosyonu talebi

Haber: Süleyman Kurt

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yetkili sendikanın büyük bir gizlilik ile banka promosyon anlaşması sürecini yönettiğini ve kasım 2021’ de Merkez ilçeyi kapsayan herkesi rahatsız eden bir “banka maaş protokolü” imzaladığını belirten Erkan Korkmaz, “Düzce ilinde ve ilimiz Gerede-Mudurnu ilçelerinde süreç tüm sendikaların katılımıyla şeffaflık içinde yönetildi. Günümüz koşullarında ilimiz genelinde tüm ilçe milli müdürlüklerinin yaptığı protokollerin güncellenmesi bir ihtiyaç ve zorunluluk haline gelmiştir. İmza altına alınan sözleşmelerin imzalandığı tarihe göre günümüz ekonomik koşulları çok değişmiştir. Enflasyon ve döviz kurlarındaki artışa göre promosyon bedeli çok düşük düzeyde kalmış olup eğitim emekçilerinin ekonomik haklarını karşılamaktan uzaktır. Memur aylık maaş katsayısı o döneme göre yaklaşık olarak 0,18 değerlerinden 0,34 değerlerine yükselmiştir. Bolu Merkez İlçe başta olmak üzere tüm ilçelerin banka maaş protokollerinin (promosyon anlaşmaları) iptal edilmesini, il geneli MEB’e bağlı tüm eğitim kurumlarını ve personelini kapsayacak tek bir ihale ve sözleşme yapılmasını, ihale sürecinin eğitim iş kolundaki tüm sendikalarla birlikte şeffaf bir şekilde yönetilmesini, eğitim emekçilerinin ekonomik taleplerinin karşılanmasını, enflasyona ezdirilmemesini; Kıbrıscık, Seben ilçemizde çalışan eğitim emekçileri ile Merkez ilçede çalışan eğitim emekçilerinin aynı tutarda banka promosyonu almasının sağlanmasını Bolu Valiliğinden yazılı olarak talep ettik” ifadelerini kullandı.