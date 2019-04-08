Eğitim İş’ten öğretmen katliamına sert tepki

Haber: Kasım ŞAHİN

Öğretmene Şiddete Hayır diyen Eğitim İş Bolu Şube Başkanı Hülya Çınar, bir açıklama yaparak; “Gebze'de, Atatürk Anadolu Lisesinde görev yapan Necmettin Kuyucu, öğrencisinin bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmiştir. Yapılan saldırıyı lanetliyor, öğretmenimize rahmet, ailesi, yakınları ve tüm eğitim çalışanlarımıza başsağlığı diliyoruz. Gün geçmiyor ki, okullarımızda çeşitli şekillerde şiddete uğrayan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Yoksulluk sınırının altındaki ücretlerle, son derece zor çalışma koşulları altında hizmet veren kamu çalışanlarının yaşam güvenliklerini sağlamak devletin en önemli görevleri arasındadır. Ancak ne yazık ki, yıllardır yetkililerce hiç bir önlem alınmadığı gibi, her fırsatta öğretmeni değersizleştiren ve hedef gösteren nitelikte açıklamalar yapılmıştır” dedi.

Çınar, tepki açıklamasının devamında; “Öğretmeni toplum önünde itibarsızlaştıran bu tür açıklamaların da saldırılarda önemli bir rol oynadığını düşünüyoruz.Eğitim-İş olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz. Okullarımız güvenli alanlar olmalı, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin can güvenliği mutlaka sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, öğretmenlerimiz şiddete maruz kaldıkça, itibarsızlaştırıldıkça bu ülkenin yarınlara yürümesi mümkün olmayacaktır”