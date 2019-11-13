Eğitim İŞ’ten Saadet öğretmen açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Eğitim İŞ Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz, Gaziantep’te bir ortaokulda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 25 yaşındaki Saadet H.’nin 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son vermesiyle ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Eğitim İŞ Şube Başkanı Korkmaz açıklamasında, “AKP iktidarının eğitimciyi yok sayan, köleleştiren, güvencesizliğe mahkum eden politikaları gencecik bir meslektaşımızı canından etmiştir. Gaziantep'te bir okulda henüz iki ay önce göreve başlayan Türkçe öğretmeni Saadet Harmancı, henüz 25 yaşında hayata veda etmiştir. Meslektaşımız, intihar etmeden önce sosyal medya hesabından yazdığı ‘Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım’ notuyla, failleri parmağıyla göstermiştir” dedi.

“SAADET ÖĞRETMENİMİZİN ACI KAYBI, BİR MİLAT OLMALIDIR”

Açıklamasının devamında “Çiçeği burnunda bir eğitimci olmasına rağmen ölürken bile öğrencilerini düşünen Saadet öğretmen, cinayete kurban gitmiştir” ifadelerini kullanan Korkmaz ayrıca, “O'nu sözleşmeli öğretmenlik politikasıyla güvencesiz çalışmaya iten bu iktidar öldürmüştür! Eğitimciye reva görülen bu statüsüzlük, art niyetli okul yöneticilerinin eline de koz vermekte ve binlerce öğretmenin hayatını zindana çevirmektedir. Saadet öğretmen, bizim tüm itirazlarımıza rağmen iktidarın elleriyle ördüğü bu güvencesiz sistemde can vermiştir. Tüm ülkeyi yasa boğan bu hadiseyi, meslektaşımızın son mesajına rağmen ‘arkadaşlarına kızdığı için intihar etti’ şeklinde haberleştiren yandaş medya da bu vicdansız manipülasyonuyla eline Saadet öğretmenin kanını bulaştırmıştır. Ülkede son iki haftada gerçekleşen yoksulluk, çaresizlik temelli intihar vakaları göstermiştir ki AKP düzeni içerisinde insanlarımız ölseler dahi muktedirleri yoksulluklarına inandıramamaktadır.

Saadet öğretmenimizin acı kaybı, bir milat olmalıdır” diye konuştu.

“PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI DEĞİLSİNİZ”

Eğitim-İş olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenen Korkmaz açıklamasında son olarak ise şunları söyledi: “Öğretmenin ücretlisi, sözleşmelisi olmaz! Öğretmen öğretmendir! Öğretmenlerin yarın ne olacaklarını kara kara düşündükleri hiçbir sistemin başarılı olma ihtimali yoktur. Bu insanlık dışı kölelik düzenine derhal son verilmeli, öğretmenlerin iş güvenceleri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi tahsis edilmelidir. Henüz mesleğe 2 ay önce başlamış Saadet öğretmene, her gün ‘Pamuk ipliğine bağlısın’ diyecek kadar kötü kalpli, eğitimci düşmanı yöneticiler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve gereği yapılmalıdır.

Meslektaşlarımıza da sesleniyoruz: Pamuk ipliğine bağlı değilsiniz! Yalnız değilsiniz! Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim neferleri olarak, Eğitim-İş olarak her biriniz ile yoldaşlık için biz varız. İtildiğiniz çaresizlik, güvencesizlik çukurundan sizleri çıkaracak olan güç, dayanışma ve birlikte mücadeledir!”