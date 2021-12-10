Eğitim semineri düzenlendi

Haber: Okay Özcan

TSO Seminer Salonu’nda yapılan eğitim seminerinde Marka ve Patent Vekili Gizem Çaylı Yasa tarafından katılımcılara marka kavramı, değişen dünyada ve ticari yaşantıda markalaşmanın yeri ve önemi, marka kimliği oluşturma, e-ticaret ve marka tescili, marka tescil prosedürleri, logo, sembol ve sloganların işletmelere kazandırdıkları, yurt dışı patent ve marka başvuru sistemleri, uluslararası markalaşma, tasarım tescilleri, patent/faydalı model süreçleri, buluş ve inovasyon, sınai mülkiyet devlet teşvikleri konularında örnek olaylar üzerinden önemli ve faydalı bilgiler aktarıldı.

İlgiyle takip edilen seminer sonunda katılımcılara birer katılım belgesi takdim edildi.