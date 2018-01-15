Haber: Kasım ŞAHİN

Gezici, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; 24/6/2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” yurt açma yetkisini Milli Eğitim Bakanlığına vermiştir. İlgili yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığının bu yetkisini illerde valilik aracıyla kullanacağını düzenlemektedir. Yine aynı yönetmelik yurt denetimlerinin de Bakanlığın taşra teşkilatı olan il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacağını düzenlemektedir.

İlgili yönetmeliğe göre yurt açmak veya işletmek için müracaatta bulunan gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin şartları taşımaları ve istenilen belgeleri sunmaları halinde, ilgili dosya il milli eğitim müdürlüğünce incelenir ve insan sağlığı açısından sağlık müdürlüğünden alınacak rapordan sonra yurdun açılmasına esas teşkil edecek olan sonuç raporu düzenlenir.

İlgili yönetmelik bir yurdun açılabilmesi ruhsat alabilmesi için bulundurulması gereken tüm şartları, başvuru yapacak kişinin taşıması gereken koşulları da belirlemiş durumdadır.

BOLU - Mengen ilçemizde bulunan BİLHAN isimli öğrenci yurdu için yetkililere kamuoyu adına soruyoruz:

1. Bilhan öğrenci yurdu açılırken yönetmelikteki koşullar sağlanmışmıdır?

2. İşletme ruhsatı var mıdır? Bazı haber kaynaklarında ve kamuoyunda İddiaedildiği gibi ruhsatsız ve kaçak bir işletmedir.

3. Bakanlıkça kız ve erkek olmak üzere her iki yurt binasının açılma izninin yangın yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildiği dolayısıyla ruhsatsız olduğu doğru mudur?

4. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yerleşim konumunun uygun olmadığı, yangın yönetmeliğine ve engelli kullanımına uygun olmadığı için işletme izni verilmediği, işletmenin kaçak ve ruhsatsız olduğu doğru mudur?

5. Şikayetler üzerine Bolu MEM ‘in müfettiş gönderdiği ancak hiçbir yaptırım uygulanmadığı doğru mudur?

6. Eğer bunlar doğru ise öğrenci kaydı nasıl yapılmıştır? Nasıl öğrenci barındırmaktadır?

7. Eğer iddialar doğru ise bakanlığın reddetmesine rağmen yurt reklamları Milli Eğitim Bakanlığının ismi kullanılarak nasıl yapılmaktadır?

8. Eğer iddialardoğruysa öğrenci yurtlarının ilçede denetiminden sorumlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celebci’nin bu yurdu sık sık ziyaret edip sosyal medya hesaplarından paylaşım yapması konusunda ne düşünüyorsunuz?

9. Eğer iddialar doğru ise Yangın yönetmeliğine uygun olmadığı için ruhsat verilmeyen kaçak işletmede denetiminde sorumlu İlçe Milli Eğitim müdürünün 4 Aralık 2017 de şömine keyfi diye paylaştığı yemek görüntüleri bir kamu yöneticisi açısından uygun mudur ?

10. İlçe Milli Eğitim Müdürü bu şekilde nasıl davranmaktadır?

Eğitim ve Bilim Emekçileri olarak ;parasız eğitim ve barınma hakkının tüm öğrencilerimizin hakkı olduğunu savunduğumuzu baştan belirterek,

Sorduğumuz bu vahim soruların cevabını ve gereğini yetkililerden beklediğimizi;

KONYA Taşkent’te kız Kuran kursunda ruhsatsız binada patlamada yitirdiğimiz 18 kız çocuğumuzu , Diyarbakır Kulp’ta Kuran kursunda yanan 6 çocuğumuzu , Aladağ’da yanarak can veren 12 kız çocuğumuzu unutmadık, unutmayız. Orada yitirdiklerimiz sayı değil insan , hepsi birer can,evlattı. Failleri de ruhsatsız binalara göz yuman, denetlemeyen yöneticiler ve kamu görevlilerdir.Bizim bu topraklarda, kimsenin koltuk sevdasına ,siyasi ikbaline ve kar hırsına feda edecek, tırnağına zarar gelecek tek bir çocuğumuzun olmadığını her koşulda söyledik, söyleyeceğiz.

Acılarımıza bir yenisinin eklenmesine tahammülümüz de kalmamıştır.Bu sebeple Mengen ilçemizde ki Bilhan öğrenci yurdu ile ilgili durumun paylaşılmasını kamuoyunun aydınlatılmasını talep ettiğimizi,Gereğinin bir an önce yapılmasının takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.